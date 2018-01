Poudarki Tretji naslov za pola in deveti za Volkswagen

Sorodne novice Največkrat je bil slovenski avto leta VW golf Slovenski avto leta 2017 je peugeot 3008

Slovenski avto leta 2018 je volkswagen polo

Izbor

18. januar 2018 ob 20:48

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sedem slovenskih medijev je skupaj z javnostjo za slovenski avto leta 2018 v napeti končnici izbralo avtomobil VW polo. V 26 letih izbora Slovenski avto leta je to že tretji laskavi naslov za pola in deveti za znamko Volkswagen.

Izbor je že tradicionalno potekal tako, da so izmed vseh mogočih kandidatov, ki so na slovenski trg pripeljali v obdobju enega leta, bralci, gledalci in poslušalci sedmih sodelujočih medijev s skupno več kot 21 tisoč glasovi glasovi določili pet finalistov. V finalu so svoje ocene dodali še člani novinarske žirije.

Volkswagen polo je za zmago zbral 34 točk, le eno točko več kot drugi škoda kodiaq in pet točk več kot tretja honda civic. Peugeot 5008 na četrtem mestu je zbral 18 točk, zadnja med petimi finalisti je bila mazda CX-5 s 14 točkami.

Pred polom, ki mu nekateri pravijo kar mali golf in je do zdaj na izboru zmagal tretjič, je po uspešnosti zgolj še VW golf s štirimi zmagami.

Glasovali smo seveda tudi mi, novinarji Avtomobilnosti in Avtomobilsko-prometnih minut na Valu 202. Največ točk smo prisodili zmagovalcu, VW polu. Na tem mestu bomo tudi obrazložili svojo oceno.

Dosegljiv za širok krog Slovencev

Naj spomnimo, da pravila določajo, da je lahko slovenski avto leta samo tisti, ki si ga lahko privošči veliko Slovencev.

Avtomobilski svet se je v zadnjih nekaj letih povsem obrnil na glavo: cene avtomobilov so močno poskočile, po nekaterih izračunih v povprečju za osem tisoč evrov, in v skladu s tem so se tudi avtomobili močno spremenili. Tudi razmerja med različnimi razredi in karoserijskimi izvedbami so povsem nova - stare predpostavke danes nikakor ne držijo več!

Bodimo konkretni. Opazka številka ena je, da tako imenovani golfov razred ne izgublja tržnega boja samo proti SUV-jem (lani je bil peugeot 3008 prvi SUV, ki je zmagal na izboru Slovenski avto leta, letos pa so bili med petimi finalisti kar trije suvi), ampak po novem tudi proti malčkom, ki so močno zrasli in tudi zato postali bolj zanimivi tudi za družine z otroki. VW polo v dolžino meri že toliko kot golf četrte generacije.

A tudi klasični mali avtomobili niso več to, kar so bili - danes jih ne kupujemo več zato, ker so cenovno dostopni. Nizka cena je danes argument številka ena kvečjemu pri tistih najmanjših malčkih tipa up, picanto in panda.

Podobni avtomobili, drugačni logotipi

Klasični kombilimuzinski avtomobili so danes za kupce zanimivi samo, če ponudijo še kaj več - v smislu voznih lastnosti, športnega ali terenskega videza ali pa v smislu luksuzne opreme. Tudi enoprostorci so izgubili boj s SUV-ji, a tudi SUV-ji niso več samo nastopaški in šminkerski. Dogaja se tudi to, da to, kaj je premium in kaj mainstream, ni več jasno na prvi pogled.

In, ta je že povsem obrabljena - en in isti model se prodaja v mnogo različnih oblikah in pod različnimi blagovnimi znamkami, to je sploh v zadnjih izborih za slovenski avto leta tako očitno, da bolj ne bi moglo biti. Vsaj dva letošnja finalista že poznamo iz lanskega finala - kodiaq je volkswagen tiguan, 5008 pa je zgolj podaljšani sedemsedežni lanski zmagovalec.

Vse našteto smo pri ekipi Avtomobilnosti vzeli v obzir pri razvrščanju petih finalistov od prvega do petega mesta.

Poglejmo podrobneje prednosti in slabosti vseh petih finalistov.

Zakaj nas je polo najbolj prepričal?

Na 5. mesto smo postavili peugeota 5008. Peugeot 5008 je trendsetter - še bolj kot lanski zmagovalec 3008, avto izvrstnega videza in avto z enim najbolj prijetnih delovnih prostorov. 5008 je namreč alternativa enoprostorcem, tile ločeni sedeži v drugi vrsti so resnično močan magnet - mi nedvomno apeliramo na to, da izberete sedemsedežno verzijo. Je pa v primerjavi s 3008 grši, a ne?

Na 4. mesto smo uvrstili škodo kodiaqa. Škoda kodiaq - glede na evforijo, ki jo je kodiaq sprožil med Slovenci, prodali so namreč skoraj 400 kodiaqov, še preden se je avto sploh dalo videti v prodajnih salonih, bi verjetno ta avto spadal na vrh. In kodiaq je na voljo za dobro ceno, če si nezahteven. A ko si sestaviš takšnega, kot bi kodiaq moral biti, je drag ravno toliko kot vsi drugi - ima pa sedem sedežev, in to je bistvena zadeva. Višje ga nismo uvrstili, ker je to zgolj Škodina verzija volkswagna tiguana allspace, torej podaljšana verzija avta, ki se je že lani boril v tem izboru.

Tretje mesto si je v naši redakciji prislužila mazda CX-5. To je svetovno najbolj prodajana mazda vrhunskega dizajna, vrhunskega imidža. Odličen položaj za volanom, odlična tehnika, odlične vozne lastnosti, odlično udobje, hi-tech motorji. Avto na ravni premijskih avtov. Zakaj torej ne spada na vrh, če je tako vrhunska? Ker je to odlična izbira, ko kupuješ take sorte avto, širše gledano pa avto ne uvaja ničesar takšnega, kar bi v avtomobilski svet uvedlo nekaj takšnega, kar bo v prihodnjih letih zaposlovalo druge avtomobilske znamke.

Na 2. mesto smo postavili hondo civic. Legendarni avto, klasik, ki je na prodaj že deset generacij, že vse od začetka sedemdesetih let prejšnjega stoletja - avto, ki je bil vedno allrounder, in avto, ki je s svojimi športnimi izvedenkami postal kult - no, zdaj je ta avto tako drzno oblikovan, da vsak misli, da pred seboj vidi type-R in na sploh hvalimo drznost Hondinih šefov, da so si upali klasika nadomestiti s kupejem. Odločitev je resnično odraz aktualnega stanja v avtomobilski industriji. Civic bi moral na prvo mesto tudi zaradi dejstva, da zaradi kupejevske oblike in vrhunskih dinamičnih voznih lastnosti, (tako direktnega volana ne ponuja noben drug) ne trpita prtljažnik in udobje v kabini očitne Hondine odločitve, da na prvo mesto po pomembnosti uvrsti varnostni faktor, civic ima v serijski opremi vse!

Po temeljiti debati, razmisleku in pregledu vseh možnih vidikov, od cene, novih tehnologij do uporabnosti in primernosti za slovenski trg, smo v ekipi Avtomobilnosti največ točk podelili VW polu. Polo je civica premagal, ker varnostno opremo ponuja za izredno dostopno doplačilo. Vemo, petnajst tisoč ni malo, a za ta denar dobimo avto z aktivnim tempomatom - predvsem pa je občutek v polu izredno dober, daje občutek vsaj za razred ali dva dražjega avtomobila. Tista oguljena fraza, da ima vse, kar imajo tudi veliki, je zdaj resnična, da bolj ne bi mogla biti. A tisto, kar ga dela prvaka, je desjtvo, da kljub podražitivi avto ponuja veliko tudi racionalnežem - če je bil nekdaj golf tisti optimalni avto, za katerega smo rekli, da če moraš izbrati en avto za vse, je to golf - no, zdaj je to lahko polo. Seveda ima nekaj možnosti za izboljšave, fiesta se recimo veliko bolje pelje in skoraj si upamo oceniti, da je tehnično enaka Seatova ibiza lepša - objektivno, ne pa subjektivno!

Pri letošnjem izboru, ki je bil že 26. po vrsti, je sodelovalo sedem slovenskih medijev: dnevniki Delo/Slovenske novice, Dnevnik/Nedeljski Dnevnik in Večer/Evo Magazin, revija Motorevija, spletni portal Siol.Net, barve RTV Slovenija sta skupaj zastopala Val 202 ter oddaja Avtomobilnost.

Ekipa Avtomobilnosti