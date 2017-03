Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Ranunkule in anemone so Metkine najljubše 'sodelavke', ki so izjemno fotogenične in v hipu polepšajo vsak dom, sploh v družbi tulipanov in primul. Foto: Sanjski šopek/Nastja Kovačec Naglavni venček iz cvetja gre z roko v roki z vintage ali boemskim stilom poročnega šopka, lahko pa si ga omislite kar tako, kot izviren modni dodatek. Foto: Sanjski šopek/Alen Karupovič Ko imaš priložnost kreirati šopek za zmagovalca Eme ali Ježkovega nagrajenca (v letošnjem primeru nagrajenko Deso Muck), se tako napolniš z ustvarjalno energijo, da želje po novih izzivih ustvarjanja ni konca, pravi sogovornica. Foto: Sanjski šopek/Matej Kolakovič Ko zbira informacije in si zapisuje, kaj bo za prihajajoče leto objavila v članku o trendih na svoji spletn strani, vmes vplete tudi svoj stil kreiranja in materiale, s katerimi ima dobre izkušnje. Foto: Sanjski šopek/Nastja Kovačec Trendi so vedno bolj usmerjeni k nesimetričnim oblikam šopka. Foto: Sanjski šopek/JS oblikovanje Nevestam svetuje, naj bodo pri izbiri poročnega šopka drzne, naj poslušajo sebe in svoje želje. Foto: Sanjski šopek/Nastja Kovačec Zelo pomembno je sodelovanje naročnika in florista, ki mora znati poslušati, svetovati in si vzeti čas za stranko. Foto: Sanjski šopek/Nastja Kovačec Svojim poklicnim kolegom Metka Sporiš sporoča, naj bodo pri delu bolj drzni in si upajo tudi izven togih začrtanih okvirov. Foto: Sanjski šopek/Nastja Kovačec Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

"Slovenski cvetličarji naj bodo bolj drzni in ustvarjalni"

Pogovor s floristko, ki ustvarja v studiu Sanjski šopek

30. marec 2017 ob 06:26

Ljubljana/Žiri - MMC RTV SLO

Že v času študija na Biotehniški fakulteti je Metka Sporiš sanjala, da bo nekega dne imela svojo, drugačno cvetličarno.

Po njeni glavi so se podile številne ideje, ki jih sama kar ni in ni mogla udejaniti. Potem pa je spoznala Uroša. "Postavil me je na realna tla, spodbudil v meni nekaj, kar me je sililo k uresničitvi sanj. S svojim znanjem mi je in mi še vedno veliko pomaga. Sedaj imava Sanjski šopek, kjer se profesionalno ukvarjamo s poročno floristiko in floristiko za posebne priložnosti ter dogodke," se diplomirana inženirka agronomije in hortikulture spominja začetkov svoje ustvarjalno-poslovne poti.

"Vse kreacije nastajajo v cvetličnem studiu, kjer oblikujem načrte za novo zgodbo na področju floristike v Sloveniji, ki ne temelji le na kreiranju in ustvarjanju s cvetjem, gre za nove poglede na floristiko v celoti. Prestaviti želim mejo drznosti v slovenskih cvetličarnah, nastaviti nekakšno 'vabo' za ustvarjalnost, ki jo ima nedvomno v sebi vsak cvetličar, in jih spodbuditi k temu, da najdejo svoj stil, materiale in tehnike ustvarjanja. Prepričana sem, da si dober, profesionalen ustvarjalec s cvetjem lahko šele takrat, ko najdeš sebe, in ko dovoliš, da tvoja ustvarjalnost zaživi v izdelkih," povzame svojo vizijo.

"Visoka sezona" od maja do novembra

V začetku sta s partnerjem ustvarjala sama, a njihova ekipa se širi in dopolnjuje. Sedaj s cvetjem kreirajo štirje, za tehnično področje pa skrbi ekipa a-tri. "Za vsako stranko si vzamem čas za klepet ob kavici. Zame je to eden najpomembnejših elementov. Med pogovorom začutim značaj sogovornika, si zabeležim vse želje, ideje in informacije, s katerimi si pomagam pri pripravi ponudbe. Že med sestankom se mi pred očmi rišejo podobe o videzu, idejah in možnih rešitvah. Seveda naročnika, ko mi zaupa svoje želje, zbrano poslušam in mu s strokovnim znanjem svetujem. Na koncu pridemo do optimalne kreativne rešitve. Vedno pravim, da, če se v floristiki ne najde rešitve, se je ne najde nikjer," sogovornica opiše potek nastajanja kreacij od prvega kontakta z naročnikom do končnega izdelka.

Začenja se sezona porok, s tem pa prihaja tudi čas, ko bodo v njenem žirovskem cvetličnem studiu najbolj zaposleni. Prvi meseci v letu so namenjeni že omenjenim srečanjem s strankami in pripravami ponudb. V času pred glavno sezono porok se učijo novih tehnik, preučujejo stile šopkov, dekoracij in celotnega izgleda porok. Odkrivajo ter preizkušajo še neznane materiale in ustvarjajo za svojo dušo. Potem pa se od maja do novembra vrstijo poroke. "V sezoni jih je veliko. Vsaka poroka je edinstven in neponovljiv dogodek, in takšen mora biti tudi poročni šopek. Neponovljiv, edinstven in dovršeno izdelan," je prepričana Sporiševa.

"Ves čas spremljam trende po tujih poročnih blogih in blogih svetovno uveljavljenih cvetličarjev. Iz teh informacij skušam izluščiti vse tisto, za kar menim, da bo privabilo tudi slovenske neveste in seveda mene. Trendi so vedno bolj usmerjeni k nesimetričnim oblikam šopka, ki so večjih in razkošnejših oblik. Vse bolj se odmikajo od klasičnih okroglih bidermajer oblik. V poročnih šopkih po eni strani prevladujejo umirjeni toni barv s prevlado zelenja nad cvetjem v dekoracijah. Po drugi strani pa nam trend ponuja močne temno rdeče barve cvetja, temno vijolične in bordo barve z le nekaj dodanega zelenja. Vse ponujene trendovske barve v letu 2017 pa se odlično kombinirajo z zlato ali bakreno barvo," odgovori na naše vprašanje o trenutnih smernicah na področju oblikovanja poročnih šopkov.

(Poleg ženina) pomemben pravi florist

Nevestam svetuje, naj bodo pri izbiri poročnega šopka drzne, naj poslušajo sebe in svoje želje, saj bodo le tako bodo s poročnim šopkom na dan poroke zažarele v vsej svoji lepoti. "Seveda pa je pri izbiri poročnega florista treba najti pravega. Pravega v smislu, da zna poslušati, svetovati in si vzeti čas. Pomembno je, da florist s svojimi predhodnimi izdelki tudi stilsko ustreza željam neveste," doda.

Zadnja leta na fotografijah z glasbenih festivalov vidimo veliko deklet z venci v laseh, polna so jih družbena omrežja. Tudi pri Sanjskem šopku so dobili že veliko tovrstnih naročil, a ne za rockerice, temveč za neveste. "Venček iz cvetja nekako gre z roko v roki z vintage ali boemskim stilom poročnega šopka. Nekatere stranke se odločijo za kronico, druge za tako imenovano polkronico, ki se pritrdi v spuščeno figo pričeske. Neveste s kratkimi lasmi pa se velikokrat odločijo za cvetje na špangici."

A kreacije nikakor niso omejene samo na poroke, Metkine šopke smo lahko občudovali na Emi, enega izmed njih je dobila letošnja Ježkova nagrajenka Desa Muck ... Poleg poročne floristike namreč kreira vse več slavnostnih šopkov za posebne priložnosti, kot so podelitve, odprjta, filmske in gledališke premiere ter proslave ob praznikih. "Na tem področju je še veliko neodkritega, polno priložnosti in inspiracij, ki me vlečejo naprej. Raziskujem, odkrivam in se učim, kako organizatorjem tovrstnih dogodkov približati drznost tudi v slavnostnih šopkih. Prav tako kot poročni morajo ti šopki nositi sporočilo z neko osebno noto prejemnika," pove in nadaljuje: "Naslednji korak je povezati cvetlične dekoracije na dogodkih s slavnostnimi šopki. Dvigniti raven drznosti v hotelih in restavracijah. Tukaj vidim veliko priložnosti za kreativno izražanje skozi cvetlične dekoracije. Z nekaterimi hoteli, restavracijah in catering ponudniki že sodelujemo, se pa že oblikujejo ideje in načrti kako pristopiti k tovrstnim izzivom."

Z ranunkulo nikoli ne zgrešite

Glede svoje najljubše cvetlice je neopredeljena, odgovora na to vprašanje nam preprosto ni mogla dati, saj se njen izbor priljubljenih z leto v leto spreminja, kar je malo pogojeno tudi s trenutnim trendom. "Trenutno najraje ustvarjam z ranunkulami in anemonami. Nekaj časa nazaj nisem mogla brez sukulent, ampak sem jih 'izživela'. Mogoče so dolgoletna ljubezen David Austin vrtnice, teh se še nisem nagledala." Prav vrtnice so tiste, ki jih uvršča med nesporne klasike, a z nekaj truda pri izbiri: "Lepo je, da skušamo podariti najlepšo med najlepšimi in to so zagotovo vrtne vrtnice, ki se bohotijo s polnim cvetom in čudovitimi barvami. Med cvetje, s katerim ne morete zgrešiti, pa bi na prvo mesto uvrstila ranunkulo. Pomladna, nežna, toplih barv in hkrati tako mogočna in bogata."

Glede na to, da vseh bralcev letos ne čaka poroka ali kaka druga slavnostna priložnost, si pa morda radi s cvetjem polepšajo tudi čisto običajne dni, smo floristko poprosili za nasvet, s kakšnimi cvetovi naj opremimo dom to pomlad. "Dovolite, da pomladne barve pripovedujejo zgodbo o čudovitem življenju, radosti, prebujenju in veselju, pa naj bo to tulipan, ranunkula, anemona ali primula. Odprite vrata doma pisani paleti barv, ki vas bo navdihnila in vam dala novega zagona."

Kaj pa Metkin dom, je poln rož in zelenja ali velja rek o bosi kovačevi kobili? "Mislim, da se bom kar držala reka o kovačevi kobili. No, moj dom ni ravno brez rastlin. V balkonskih koritih imam namesto cvetja jagode, okenske police in kotiček v dnevni sobi krasijo zelišča, na stenah stanovanja ne visijo fotografije, ampak so dom v okvirjih našli epifiti - tilancije (gre za rastline, ki v naravi rastejo na drevesih in skalah Amerik, vodo in hranilne snovi pa srka iz zraka, zato ne potrebuje zemlje - popolno tudi za tiste, ki nimate ravno 'zelenih prstov', op. a.). Na mizi jedilnice pa seveda mora biti svež šopek cvetočih lepotic."

Alenka Klun