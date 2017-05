Poudarki Študenti morajo dirkalnik konstruirati, pridobiti sredstva za njegovo izdelavo, ga izdelati in z njim nastopiti na dirki

S sodelovanjem v projektih si dijaki nabirajo prepotrebno praktično znanje. Foto: SPSŠB-Ljubljana Študenti ljubljanskih fakultet so lani na tekmovanju Formula Student sodelovali z dirkalnikom Minko. Foto: Boštjan Podlogar, MMC RTV Slovenija Študentski projekti poleg nabiranja izkušenj služijo tudi navezovanju stikov z morebitnimi delodajalci. Foto: Boštjan Podlogar, MMC RTV Slovenija Pomembno je, da se dijaki med šolanjem tudi praktično seznanijo z najsodobnejšo servisno tehniko. Foto: SPSŠB-Ljubljana Nekatere avtomobilske znamke, kot denimo Škoda, imajo tudi lastne strokovne šole. Njihovi dijaki vsako leto pripravijo kakšno zanimivo avtomobilsko študijo. Foto: Škoda

Slovenski dijaki znajo narediti električni avtomobil

Vloga mladih v prihodnosti avtomobilizma

24. maj 2017 ob 10:10

Ljubljana - MMC RTV SLO

Avtomobilska industrija je resen in obsežen posel, ki potrebuje vedno nove in nove moči. Na področju vzgoje prihodnjih inženirjev, oblikovalcev in drugih strokovnjakov, ki bodo v prihodnosti razvijali nove avtomobile in tehnologije, se veliko dogaja in pri tem imajo pomembno vlogo tudi študentski in dijaški projekti razvoja avtomobilov.

Eden takšnih projektov je študentsko prvenstvo Formule Student, na katerem sodeluje okrog 500 ali 600 študentskih ekip, ki imajo od 10 do 80 članov. Tekmovanje je pretežno inženirske narave, a obsega tudi vse druge vidike razvoja vozila.



Pomembno je sodelovanje

V projekt vpleteni študenti morajo namreč svoj dirkalnik konstruirati, pridobiti sredstva za njegovo izdelavo, ga izdelati in z njim nastopiti na mednarodnem tekmovanju ter, seveda, tudi pokriti stroške udeležbe na dirki. Projekt izdelave dirkalnika zato seže na zelo različna področja, saj v ekipi poleg študentov strojništva in drugih inženirskih strok med drugim sodelujejo tudi bodoči pravniki in ekonomisti ter študenti z drugih področij, seveda pa si udeleženci tudi izmenjujejo znanja.

Slovenski študenti iz ekipe Superior Engineering so na lanskem prvenstvu sodelovali z Minko, formulo, ki so jo opremili z Aprilijinim 450-kubičnim motorjem, za letošnjo sezono pa so pripravili Grifina, bolj brutalen dirkalnik s 650-kubičnim Triumphovim motorjem, iz katerega so izvlekli 88 "konj". Menijo, da bo avtomobil na dirkališču zelo konkurenčen. Računajo, da bi se sčasoma lahko uvrstili med prvih petindvajset ekip in v tem primeru bodo zelo zadovoljni.

Kot sta na predstavitvi Formule Študent povedala predstavnika študentske ekipe Tim Novak In David Zupančič, so za prvenstvo zainteresirane tudi avtomobilske tovarne, ki tudi na njem iščejo svoje bodoče kadre.

Šole podpirajo študentske in dijaške projekte

Študentska formula pa ni edini način, da mladi pridejo do potrebnega znanja in izkušenj. O tem, kako gledajo na študentske in dijaške natečaje, smo vprašali tudi podravnatelja Srednje poklicne in strokovne šole Bežigrad Ljubljana Alojza Kranjca, ki nam je odgovoril, da se na šoli zavedajo, da razvoj stoji na znanju in mladih, zato so odprti za sodelovanje in podpirajo takšne projekte.

Dodal je še: "Na SPSŠB Ljubljana se trudimo, da dijake v poklicih avtoserviser in avtoservisni tehnik usposobimo za delo na sodobnih vozilih. V ta namen imamo sodobno opremljene avtomehanične delavnice, delavnico električnih sistemov motornih vozil in diagnostični laboratorij. Veliko pozornost posvečamo stalnemu strokovnemu usposabljanju učiteljev, da bi dijaki dobili čim več znanja iz tehnologij, ki so trend razvoja. Glede na to, da je tudi vedno več vozil s hibridnimi pogoni, električnih vozil, da ne omenjam tudi drugih vozil na alternativne pogone, je nujno, da se kader stalno usposablja. Zato smo v organizaciji s Centrom za poklicno izobraževanje sprejeli izziv EU-projekta, da že drugo leto pošljemo naše učitelje za dva meseca na usposabljanje v pooblaščene servisne delavnice."

Praktična predelava bencinskega v električni avtomobil

Izobraževalno dejavnost usmerjajo tudi v kreativnost dijakov in njihovih mentorjev, zato so se lotili predelave vozila iz klasičnega na električni pogon. Te niso omejili zgolj na zamenjavo Ottovega motorja za električnega, ampak so dijaki pod nadzorom mentorjev izvedli tudi temeljite spremembe karoserije. "Na ta način dijaki preizkušajo širino usvojenega znanja, dvigne se jim samozavest in seveda tudi motivacija."

V teku je tudi projekt, ki ga vodi Inštitut Jožef Stefan, odobril pa ga je tudi Eko sklad. Vanj so vključeni mentorji in dijaki, gre pa za predelavo bencinskega avtomobila smart fortwo v električnega. Šest dijakov in dijakinjo so napotili tudi na usposabljanje v Inštitut Metron.

Dejavnost na področju šolanja prihodnjih kadrov v avtomobilski industriji torej ni živahna le v tujini, ampak tudi pri nas, kjer znanje navsezadnje tudi, vsaj ko gre za avtomobilsko industrijo, znamo izkoristiti, saj vrsta naših podjetij uspešno sodeluje z največjimi avtomobilski znamkami.

O Formuli Student smo razpravljali tudi v oddaji Avtomobilnost.

Matija Janežič