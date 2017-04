Slovenski dizajn na sejmu v Milanu: Italijani dobri kupci lepega

Priložnost je v lesu

6. april 2017 ob 22:48

Milano - MMC RTV SLO

Največje mesto severne Italije, Milano, bo do nedelje svetovna prestolnica pohištva. Na mestnem sejmišču poteka namreč največji sejem pohištva na svetu, Salone del Mobile.

V Milanu pričakujejo okoli 300 tisoč obiskovalcev, tako ljubiteljev novih trendov kot podjetnikov in oblikovalcev, ki naj bi mestu prinesli 230 milijonov evrov dobička. Sejem spada v sklop milanskega Tedna oblikovanja: po vsem mestu se s svojimi presežki predstavljajo neodvisni industrijski oblikovalci, velika podjetja in tuje države. Tudi Slovenija, ki je v svoj "showroom" postavila vrhunce slovenskega oblikovanja v lesu.

Direktor Javne agencije Spirit Slovenija Gorazd Mihelič pravi, da je cilj za izdelke navdušiti strokovno javnost in se uveljaviti skozi te kanale, generalni direktor Direktorata za lesarstvo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Jože Prikeržnik pa dodaja, da je slovenska pohištvena industrija relativno majhna in mora poiskati neke nišne izdelke.

Prispevek RTV-jevega dopisnika Janka Petrovca v celoti si oglejte v priloženem videu.

V Milanu se tako predstavljajo sestavljive igrače Mizarstva Bogovič, obešalnik TOPLR brez vijakov in lepil Blaža Habjaniča, papir iz invazivnih vrst drevja Kolektiva Re-generacija – oblikovalski presežki z višjo dodano vrednostjo. Jernej Mali iz Ateljeja Mali, v katerem ustvarja lesene izdelke, je v Milanu drugič in meni, da so Italijani kot ljubitelji lepega dobri kupci.

Malijeve besede potrjuje tudi Barbara Šubic, M Sora: "Italijanski arhitekti, projektanti, zahtevajo estetiko, lep dizajn, čiste linije. Hkrati pa bi jim radi kot M Sora ponudili tudi nizko energijska okna, ki nekako niso prva izbira na italijanskem trgu. In v tem oknu, ki ga tukaj predstavljamo, smo združili obe lastnosti."

Italijanski posrednik za prodajo Riko hiš Daniele Bonzi: "V Italiji les še ni tako priljubljen, toda položaj se popravlja. Dobro nam gre. Mislim, da imajo slovenska podjetja dobro prihodnost. Zanesljivo v severni Italiji."

Izložba slovenskega lesnega oblikovanja bo – tako kot vsa druga razstavišča milanskega Tedna oblikovanja – odprta do nedelje.

VIDEO Sejem pohištva dobičkonosen za Milano

A. K., Janko Petrovec, TV Slovenija