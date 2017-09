Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 31 glasov Ocenite to novico! Zmagaaaaaa! Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Tekma na Twitterju: Naši junaki paello* zmazali za malico!

*paella = znamenita španska jed, ki je znana po vsem svetu; osnovna sestavina je riž, ki se mu dodajo poljubni dodatki, kot so meso, morski sadeži, zelenjava ...

14. september 2017 ob 22:26,

zadnji poseg: 14. september 2017 ob 23:26

Ljubljana - MMC RTV SLO

Zgodovinski uspeh slovenske košarke! Prek velike, a proti nam popolnoma nemočne Španije smo se uvrstili v finale evropskega prvenstva! In kako je tekmo doživljal Twitter?

Slovenija je na nogah, vriska se pred domačimi zasloni, pred velikimi platni v lokalih, po cestah hupajo avtomobili.



Pred tekmo smo objavili, kako so Slovenci držali pesti tudi na družbenih omrežjih, ki smo jih spremljali tudi od začetka do konca tekme, da bi vam lahko pričarali utrip tam.

Prijetno branje!

Luka Dončić je tak car, ki ti lahko na poročno noč spelje nevesto,pretepe pričo in ukrade denar.Naslednji dan pa ga prosiš za selfi#mojtim — Matjaz (@Gospod_profesor) September 14, 2017

Tist, k je minuta odmora in se vsi nagužvamo pred wc-jem. In pol tiščimo do naslednje pavze... v #EuroBasket2017 #mojtim — Sandra (@SandraChibej) September 14, 2017

Zaenkrat vse v skladu z vremensko napovedjo. Peremo jih kot septembrski dez! #mojtim — Anda Arko (@illegall_blonde) September 14, 2017

Na tem evropskem prvenstvu smo kot prekaljena turnirska ekipa. Iz tekme v tekmo dvigujemo tempo. Mi smo Španci. #EuroBasket2017 #mojtim — Aljoša Harlamov (@AlHarlamov) September 14, 2017

Še boljša igra od tiste z Latvijo. Just goooooo! #mojtim — Viljem (@Scanius) September 14, 2017

Pa kaj to nasi zadevajo... norci! #mojtim — Andrej (@Futrovnik) September 14, 2017

Trojke so nam stekle, dejmo zdej šaltat na štirke. (sredina igrišča) #mojtim — Marli (@MarliMarkez) September 14, 2017

Pamploooona! Laufajte, Španci, ne biki, naš basket cug je za vami! #mojtim #EuroBasket2017 — Fletni Štajerc (@MiranStajerc) September 14, 2017

Ma kaka paella, za taki basket zrasteš ob kranjski, kislem zelju, prekmurski gibanici, štrukljih! #mojtim #EuroBasket2017 — Fletni Štajerc (@MiranStajerc) September 14, 2017

Halo, a gleda kdo sploh na cesto? :-) Greeemoo do finala #mojtim pic.twitter.com/Abgc8PEnQN — Aljoša Peršak (@AljosaPersak) September 14, 2017

Spet smo v naletu. Gremo tko do konca, pliz. Jest ne bi spet infarktne končnice, prosim. #mojtim — Marli (@MarliMarkez) September 14, 2017

Srbi in Rusi gledajo to tekmo in razmišljajo, da se lahko z jutrišnjim porazom izognejo Sloveniji. #mojtim — Enigma (@EnigmaF1) September 14, 2017

Pa kaj vidite to energijo! To zmagovalno mentaliteto! To je poezija! #mojtim — Alenka Kesar (@AlenkaKesar) September 14, 2017

To je tekma, ki smo jo v basketu čakal 20 let. #mojtim — Marko Lisec (@MarkoLisec) September 14, 2017

tile počasni posnetki .... vidite iskre v očeh ekipe #mojtim ? — vogrinčeva (@MMilena) September 14, 2017

A jih ni fino gledat, ko igrajo tako povezano in ni nobenga soliranja. #mojtim #EuroBasket2017 — Ursula #93 (@Urska_) September 14, 2017

A zberemo 5k podpisov in gre Randolph za predsednika? :) #mojtim — Domen Ursic (@ursicdomen) September 14, 2017

Španci imajo brata Gasol, mi pa ekipo #mojtim — Matjaz (@Gospod_profesor) September 14, 2017

Tle zraven folk že karte za finale išče. #mojtim — SabinaVader (@SabinaVader) September 14, 2017

Ne spomnim se kdaj sem se tko tresla! #mojtim — Monika K. NanaLui (@MrsNanaLui) September 14, 2017

Poroča moj brat s Hrvaške: komentator na hrt2 - Randolph se bori za reprezetantaciju kao da je iz Kranja #mojtim EuroBasket2017 — Saša Jerković (@sasjerko) September 14, 2017

Še 10min je treba zdržat #mojtim in bo trud poplačan. Dejmo fantje, gazi vse pred sabo! #EuroBasket2017 — Ursula #93 (@Urska_) September 14, 2017

Španci še niso povedli. Goooooo #mojtim — Viljem (@Scanius) September 14, 2017

Spanski komentar je rekel " pilota por ekipo balkaniko" #mojtim — Tamara (@tamaravonta) September 14, 2017

Španci so fajn živčni #mojtim — Nina S (@NinaStankovic) September 14, 2017

Ko se vrne, bo Vilfan zih predlagal zakon za dvig upokojitvene starosti reprezentančnih košarkarjev na 36 let #mojtim — Nejc Jemec (@nejcjemec) September 14, 2017

Tale Slovenije, kot jo gledamo v 3/4 ne mkre premagat NIHČE! Pika. #mojtim — Karmen Belsak (@Karjolca) September 14, 2017

Sefici sporocam, da pridem zjutraj dokoncat delo! To ne morem zamuditi @civkacka #mojtim — Sabina (@Sabina_Kolaric) September 14, 2017

A veš tist ....ko Michael Jordan pošlje Dončiću friend request! #mojtim — Maj (@MajFritz) September 14, 2017

ce nas danes napadejo hrvati, sploh ne bomo opazili ... ker #mojtim — roni kordis (@had) September 14, 2017

Ma preprosto legende. Po zmagi odpremo vrata, koncert zastonj za vse. Pa vse najboljše, @GasperVidmar! #mojtim #EuroBasket2017 — Kino Šiška (@kinosiska) September 14, 2017

.@TurkishAirlines bo moral do nedelje pošiljat kaj večjega kot današnjega Airbus A330, ker leti bodo NABASANI!!! #mojtim #EuroBasket2017 — Uporabna Stran (@uporabnastran) September 14, 2017

Samo še naravna katastrofa lahko prepreči zmago #mojtim — Miha Penko (@Penkalis) September 14, 2017

Kokoskov pa sam en mini madez pod pajzkami #zivci #mojtim

— Nina Tomažin Bolcar (@NinaTomazin) September 14, 2017

Voditelj_ica Odmevov se lahko do golega sleče zdajle. Noben ne bo opazil. #mojtim #EuroBasket2017 — Uroš Mijošek (@umijosek) September 14, 2017

Top!!! Scariolo, dej jih kar predcasno na karjolo, pa odpel.... Odlicni #mojtim — Jani Muhič (@JaniMuhic) September 14, 2017

Preko TV se sliši navijače, kot bi igrali v Stožicah, neverjetno! #mojtim — Nik Miskovic (@nikmiskovic) September 14, 2017

Kdorkoli je jutri v šoli vprašan in potrka po tablo, mora dobit vsaj trojko! #mojtim #eurobasket2017 — Jaša Lorenčič (@JasaLorencic) September 14, 2017

No, pa 360€ za avionsko karto naenkrat ni vec tako veliko... #mojtim #eurobasket2017 — Ula Podojstrsek (@lisicamica) September 14, 2017

Če bi danes v igro vstopil fizioterapevt, bi ga dal! #mojtim #EuroBasket2017 — Igor Kokol (@IgorKokol) September 14, 2017

Danes bi padlo vse. Tudi ZDA #mojtim — Janez Mikec (@JanezMikec) September 14, 2017

A kdo ve ce ima TurkishAir tudi stojisca? #mojtim #EuroBasket2017 — Tadej Stanic (@tadejstanic) September 14, 2017

Imena novorojencev do konca leta Tonček, Luka, Rendi, Klemen ... #mojtim — Gregec (@Gregorinho14) September 14, 2017

Tekma, ki je zacelila vse boleče rane preteklosti:) To je bila čista poezija #mojtim #EuroBasket2017 — Rok Trdan (@RokTrdan) September 14, 2017

Hrvaški 24sata.hr je zapisal, da tega, kar so Slovenci naredili Špancem, mlajši od 18 let ne bi smeli gledati #mojtim — Slap (@LapSaso) September 14, 2017

Tina Hacler