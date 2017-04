Slovenski kupec si želi dražji avtomobil, kot ga zmore kupiti

24. avtomobilski salon Slovenije

2. april 2017 ob 21:03

Ljubljana - MMC RTV SLO

Stroški lastništva avtomobila so nekaj, na kar marsikdo pri nakupu novega avtomobila ne pomisli. Je prav, da se pri nakupu oziramo le na to, kakšen avtomobil nam je všeč in bi ga radi imeli? Navsezadnje je treba pomisliti tudi, za koliko bomo lahko avtomobil prodali, in še kaj.

Na takšna vprašanja nam je v Tehnološkem paviljonu Avtomobilnosti na 24. avtomobilskem salonu Slovenije pojasnil predstavnik Eurotaxa Matija Trček.

Kakšni kupci smo Slovenci?

Trček je na začetku opozoril, da vsak kupi avtomobil za denar, ki ga zmore, zato ga vsak, pa naj gre za majhen ali velik avto, začne imeti za svojega. To pripelje do neke iracionalnosti pri celotnem obnašanju. Večina slovenskih kupcev bi rada več kot zmore, zato v začetku nakup zastavijo preveč na široko, na koncu pa vse skrčijo samo na ceno. To je narobe. Kdor kupuje avtomobil, bi se moral vprašati, koliko metrov bo prevozil, kaj bo prevažal in podobno. Že med kombilimuzino in kombijem je precejšnja razlika v ceni, nakup prevelikega avtomobila z veliko medosno razdaljo pa je nesmiseln, če ga ne potrebuješ. Povprečen Slovenec sicer kupuje avtomobil z dizelskim motorjem, potem pa se odloča glede na paket opreme.

Kaj omogoča Eurotax?

In kaj lahko prodajalcu avtomobila omogoči cenitev Eurotax? Dobite vpogled v razliko med prodajno ceno in ceno odkupa, na osnovi katere se lahko odločite, če boste avtomobil prodajali sami ali ga boste dali v odkup. Če ima vaš avto denimo 1,6-litrski bencinski motor s povprečno opremo, bo razlika med obema cenama manjša, saj ga bo trgovec tudi laže prodal naprej, pri manj zaželenih pa bo razlika večja. Omeniti je treba tudi opremo, ki lahko vpliva na ceno. Najhitreje pada cena razkošni opremi, kakršno je usnje na sedežih, funkcionalna oprema že bolje ohranja vrednost, varnostna pa jo izgublja zelo počasi, saj avtomobila brez ABS ali klimatske naprave denimo skoraj ne morete prodati. Posebnost je tudi bela barva karoserije, ki jo je zelo težko prodati.

Previdno pri nakupu uvoženih avtomobilov

Imajo kakšen nadzor nad avtomobili iz tujine? Pri tem se postavlja predvsem vprašanje, če je iz tujine uvožen avtomobil res lahko dvakrat cenejši od slovenskega. Če kupite avtomobil s "prevrtenim števcem", so lahko izpuščeni servisni intervali, zaradi tehničnih pomanjkljivosti lahko pride celo do hude prometne nesreče in tako naprej. Kupci se ne zavedajo tega, da bodo v primeru hude prometne nesreče preverili zgodovino avtomobila in zavarovalnica lahko v skrajnem primeru zahteva celo povračilo izplačane odškodnine.

Več o tej temi pa si oglejte v eni od prihodnjih oddaj Avtomobilnosti.

Matija Janežič