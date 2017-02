Slovenski pas "sedemkratno prepričal" Kickstarter

Zbrali so 92.300 dolarjev

10. februar 2017 ob 16:04

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Novo slovensko uspešno zgodbo na Kickstarterju piše inovativen elastični pas z magnetom, ki je z zbranimi sredstvi za sedemkrat presegel zadani cilj 13.500 dolarjev.

Slovenska podjetniška ekipa Gipsy and Clown je s kampanjo na portalu za množično financiranje zbrala več kot 92.300 dolarjev za pas Easy Life Belt Magnetic.

Ta je narejen iz vzdržljive bombažne tkanine, preproste kovinske zaponke, modne usnjene oznake in močnega magneta, ki poskrbi za to, da konec pasu ne visi.

Najpomembnejši del inovativnega pasu je posebna trpežna elastika na sprednjem delu, ki omogoča fleksibilnost in se nežno razteza ob vsakem telesnem gibu. Tako pas "diha skupaj z uporabnikom in vsemi njegovimi aktivnostmi", so zapisali na spletni strani izdelka.

Za projektom stoji mlad slovenski par - Jaka Kolar s partnerico. Po izobrazbi sta modna oblikovalca z zanimanjem za ulično modo, s svežimi idejami in željo po ustvarjanju novega in uporabnega, piše na spletni strani.

Ideja za pas se je Jaki porodila, ko se je naveličal klasičnih pasov, ki so ga omejevali pri delu in športnih dejavnostih. Pika na i pa je bil podatek, da ljudje vsak dan sedijo vedno več časa, nekateri celo 14 ur na dan.

Ekipa Gipsy and Clown je lani dosegla tudi velik uspeh na mednarodnem sejmu športne opreme ISPO, kjer se je s predhodnikom inovativnega pasu uvrstila med finaliste v kategoriji Style.

D. S.