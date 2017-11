Slovenski poštarji do vaših vrat zdaj tudi z električnimi vozili

26. november 2017 ob 06:33

Ljubljana - MMC RTV SLO

Električna dostavna vozila so postala vsakdanjost večjih mest, tudi v Sloveniji. Slovenski poštarji so se pred kratkim močno elektrificirali.

Avtomobilski proizvajalci so z nekaterimi študijami na zadnjih avtomobilskih razstavah nakazali možnosti sprememb, ki jih bo v dostavne službe v mestih prinesli električni avtomobili in druge z njimi povezane tehnologije. A del te prihodnosti je že tu, v obliki električnih dostavnih vozil.

Daimler je pred dnevi namreč predstavil serijsko različico električnega furgona mercedesa-benza eVita, ki bo na ceste zapeljala v drugi polovici prihodnjega leta in je nastala tudi v sodelovanju z nemško paketno službo Hermes. A pri tem gre pravzaprav že za precej poznega člana vse večje skupine lahkih gospodarskih vozil, ki so opremljena z električnim pogonom in namenjena predvsem dostavi v središčih večjih mest.

Pilotski projekt

Mercedes-benz eVito je le prvi furgon v ponudbi nemške avtomobilske znamke, saj mu bo leta 2019 sledila tudi električne različica večjega sprinterja. Proizvajalec mu je namenil litij-ionsko baterijo z zmogljivostjo 41,4 kilovatnih ur, s katero bo teoretično lahko prevozil okoli 150 kilometrov, dejanski doseg s polnim tovornim prostorom pa bo bliže stotim kilometrom. Z največjo hitrostjo 80 kilometrov na uro in možnostjo povečanja na 120 kilometrov na uro bo uporaben predvsem v mestnih območjih, kar je tudi njegov namen.

Daimler se je pri njegovem razvoju povezal tudi z nemško paketno službo Hermes, v sodelovanju s katero bo prihodnje leto v Stuttgartu in Hamburgu izvedel poskusni projekt dostave paketov, ki bo do leta 2020 obsegal 1500 električnih vitov in sprinterjev in bo služil tudi razvoju infrastrukture za učinkovito polnjenje baterij v Hermesovem logističnem centru in informacijske tehnologije za upravljanje flote električnih vozil.

Streetscooter

Daimler in Hermes s svojim projektom na neki način tekmujeta tudi z nemško pošto Deutsche Post, ki v svoji floti že od leta 2014 uporablja tudi električna dostavna vozila. Tedaj so v svojo floto vključili lahke električne dostavnike, ki so jih razvili v sodelovanju z nemškim proizvajalcem Streetscooterjem. Nemška pošta danes sicer uporablja vreč kot 3000 električnih dostavnikov work in work L, ki se jim je letos pridružilo prvih 150 na fordu transitu zasnovanih večjih dostavnih vozil streetscooter wrk XL, ki z modularnim sklopom baterij z zmogljivostjo med 30 in 90 kilovatnimi urami omogočajo od 80 in 200 kilometrov dosega, dovolj torej za vsakdanje potrebe pri dostavi paketov.

Elektrifikacija slovenske pošte

Električni dostavniki se v poštnih službah ne uveljavljajo le v tujini, ampak tudi pri nas. Pošta Slovenije je v svojo floto namreč uvrstila tudi električne dostavnike renault kangoo Z.E. Sprva sta bila le dva, ki sta od začetka letošnjega leta služila temeljitemu preskusu v praksi. Z njima so določili tudi območja delovanja električnih vozil, ki so očitno dovolj velika, da so električni vozni park v začetku novembra povečali s sedemnajstimi dodatnimi vozili. Pri Pošti Slovenije računajo, da bodo z dostavniki, ki po standardu NEDC razpolagajo z do 270 kilometri dosega, lahko prevozili od 100 do 200 kilometrov, s čimer bodo zadostili potrebam dostave po mestnih središčih, ki so jim takšni avtomobili predvsem namenjeni.

S tem pa se ponudba električnih lahkih gospodarskih vozil še ne konča, saj velja omeniti vsaj še precej uveljavljeni električni furgon nissan evalia, električno različico imata tudi bratska dostavnika peugeot partner in citroën berlingo, ford je razvil tudi električno različico transita customa in še kaj se najde. A to je že stvar drugega pregleda, ki ne vključuje le dostavnih služb.

Matija Janežič