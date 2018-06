Slovenski vinarji spet evropski prvaki v nogometu

Naslov so Slovenski pridelovalci vina osvojili že štirikrat

3. junij 2018 ob 09:35,

zadnji poseg: 3. junij 2018 ob 10:16

Murska Sobota - MMC RTV SLO

Slovenski vinarji niso vešči le v pridelavi vina, ampak tudi v igranju nogometa – letos so namreč že četrtič osvojili naslov evropskih prvakov v tej športni disciplini. Naslov so ubranili na domačem terenu, s končnim izidom 3:2 pa so ugnali Nemčijo. Vinarji se bodo srečali spet čez dve leti na Češkem.

Strelci za Slovenijo so bili Nejc Ščurek, Timi Loduka in Matej Vračko. Slovenija in Nemčija sta se za evropsko lovoriko pomerili že pred dvema letoma v Mainzu, ko so bili za tedaj tretji naslov prav tako boljši slovenski vinarji. Prav Matej Vračko je bil takrat s šestimi goli najboljši strelec EP-ja vinarjev.

Na tekmi za tretje mesto je reprezentanca Češke z izidom 3:0 premagala reprezentanco Italije. Slovensko vinarji so do zdaj sodelovali na petih evropskih prvenstvih.

Vzporedno z zaključnimi boji je v športnem parku Fazanerija potekal tudi ekskluzivni mednarodni vinski festival, kjer so se obiskovalcem predstavila vina iz vseh držav udeleženk evropskega prvenstva Vino Euro 2018, ob tem pa tudi številna odlična vina uglednih slovenskih vinarjev. Na pobudo Slovenije se je v okviru evropskega prvenstva izvedel tudi pomemben sestanek predstavnikov vseh reprezentanc udeleženk Vino Euro 2018 za ustanovitev Evropske nogometne zveze vinarjev. Prvenstva se je udeležilo več kot 200 igralcev iz osmih držav (Slovenije, Avstrije, Italije, Madžarske, Nemčije, Švice in Portugalske). Udeleženci prvenstva so Slovenijo pohvalili kot odlično organizatorko, ki se je izkazala z dobro organiziranim tekmovalnim delom, hkrati pa je dogodek Zveza vinarjev Vinska reprezentanca Slovenije izkoristila kot platformo za dvig vinske kulture v državi.

Na evropskem prvenstvu, ki se je začelo v torek s skupinskim delom v Brdih in v Mariboru ter zaključnimi boji v Pomurju, se je vsem udeležencem Slovenija predstavila kot izjemna vinska, kulinarična in turistična destinacija. Tako so udeleženci v okviru prvenstva spoznali odlične vinsko-kulinarične turistične destinacije: Vilo Vipolže, Vinsko klet Brda, Gostilno Bužinel, Turizem Nejka in Uroš Klinec, Gostilno Vino Modana, Belvin picerija – Vina Pulec, Vinsko klet Vinag Maribor, najstarejšo vinsko trto na svetu v Mariboru, hišo stare trte, vinsko klet Valdhuber, vinsko klet DveriPax, vinsko klet Dopler, Botanični vrt Univerze v Mariboru, Fakulteto za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru, klet Jeruzalem P&F, klet Marof, Radgonske gorice, klet Hlebec/Praprotnik, klet Steyer, Otok ljubezni Ižakovci, Terme 3000 in druge odlične domače turistične destinacije.

Po zaključku finalne tekme in podelitvi pokala ter priznanj je Slovenija predala zastavo Vino Euro naslednji državi organizatorki evropskega prvenstva, ki bo leta 2020 na Češkem. Udeleženci Vino Euro 2018 Slovenia zapuščajo Slovenijo z odličnimi spomini na dobro organizirano tekmovanje in nepozabna doživetja.

"Potrudili smo se, da so tako udeleženci prvenstva kot obiskovalci festivala vin doživeli Slovenijo kot eno najboljših evropskih držav za nišni vinski turizem, upam pa si zatrditi, da smo se predstavili tudi kot odličen organizator. Seveda pa smo zelo ponosni, da ostajamo evropski prvaki," je dejal predsednik slovenske vinske reprezentance Danilo Steyer.

''Nogomet ima dva polčasa, tretji polčas pa je okušanje vin. Vsi skupaj smo želeli vino predstaviti tudi kot odličen kulturni produkt, igranje nogometa pa je združilo predstavnike ekip osmih evropskih držav," pa je dejal Robert Lonarz iz nemške reprezentance.

Slovenija je pred tem v predtekmovalni skupini v Mariboru najprej s 3:0 premagala Švico, nato izgubila z 0:2 z Nemčijo ter z 1:0 ugnala Madžarsko. V finalnem delu so se Slovenci Nemcem oddolžili za poraz v predtekmovalnem delu. Končno tretje mesto pa so naposled zasedli vinarji iz Češke, ki so v boju za stopničke premagali Italijane.

Uspehi na preteklih tekmovanjih

Vinska reprezentanca Slovenije je prvič postala evropski prvak leta 2011 na prvem prvenstvu na Madžarskem. Leta 2012 je suvereno ubranila naslov v Avstriji, s 3:0 je v finalu premagala gostitelje, s tretjega EP-ja leta 2014 v Švici pa se je vrnila s četrtim mestom.

Duška Lah