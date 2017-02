Slovenski zvezdnik na motorju med najpočasnejšimi udeleženci v prometu

Bodimo boljši: Rok Bagoroš

8. februar 2017 ob 08:56

Ljubljana - MMC RTV SLO

Rok Bagoroš iz Radencev spada med najboljše "stunt" voznike na svetu. V rubriki Bodimo boljši v oddaji Avtomobilnost je pojasnil, kakšen voznik je, ko ni na "igrišču“.

"S tem, da sem pozabil, da nisem na igrišču, ampak na cesti, sem imel težave pred leti. Zdaj se povsem znorim na treningih. Treningom dnevno posvečam od tri do štiri ure. Ko sem na cesti, sem najpočasnejši motorist,“ pravi Rok Bagoroš.

Motorji, s katerimi tekmuje, so povsem standardni motocikli, ki jih je mogoče kupiti v trgovini. Vozi KTM naked bike. "Moj mehanik Denis, potem ko dobimo nove motorje iz tovarne, z njih odstrani luči in vse druge stvari, ki jih za trike ne potrebujem in so odvečna teža,“ pravi Bagoroš, ki na dveh ali enem kolesu izvaja najrazličnejše trike, ki gledalcem "jemljejo dih.“

Takemu, "oskubljenemu“ motociklu potem dodajo freestyler ročke, na katerih stoji in se jih drži, tudi dodatno zavoro, večje zobnike …

Eden najcenejših športov

Bagoroš zagotavlja, da je to eden najcenejših športov, za katerega ne potrebuješ bogatih staršev.

"Morda je to celo najcenejši motošport, s katerim se lahko ukvarjaš. Kupiš star motor, ga malo predelaš in začneš vaditi trike na kakšnem zapuščenem parkirišču,“ pravi motorist in dodaja, da za ukvarjanje z njim ne potrebuješ niti bogatih sponzorjev niti dirkališča.

Je pa to šport, katerega sestavni del so poškodbe. A ne tako hude, kot pri freestyle motokrosistih, pri katerih je več zlomov. "Pri nas je veliko padcev. V treh urah treninga lahko padem več kot dvajsetkrat. Zlomi so redki,“ pojasnjuje gost v rubriki Bodimo boljši in dodaja, da so velika težava močni udarci. Zase pravi, da ima ogromno modric in odrgnin: "Ko končam trening ali nastop, se vedno šalim, da sem kot kakšen 80-letni dedek. Boli me prav vsak del telesa.“

Pa ima kakšen trik "s podpisom“? Za zdaj ne, ima pa svoj slog. Ta je zelo agresiven. "Moja želja je, da je vožnja videti kot rokenrol na dveh kolesih. Neke vrste Metallica ali pa koncert AC DC, kjer namesto kitare poka motor,“ še pravi Bagoroš.

Rok Bagoroš je bil gost rubrike Bodimo boljši v oddaji Avtomobilnost, ki jo lahko gledate ob četrtkih zvečer na drugem programu Televizije Slovenija.

Gregor Prebil