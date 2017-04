Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Brightmanova velja za pevko z izrednimi vokalnimi sposobnostmi. Foto: Reuters Brightmanova bi morala septembra 2015 poleteti v vesolje, na Mednarodni vesoljski postaji (ISS) bi ostala deset dni, v vesolju pa bi pela ob spremljavi orkestra na Zemlji. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Slovita sopranistka Sarah Brightman bo prvič nastopila v Sloveniji

Koncert bo 22. decembra v božičnem duhu

19. april 2017 ob 16:14

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Po razprodanem koncertu Andree Bocellija v dvorani Stožice tja prihaja še druga polovica slavnega dueta Time to Say Goodbye.

V sklopu turneje Royal Christmas Gala se bo 22. decembra v Ljubljani ustavila slovita britanska sopranistka Sarah Brightman, ki bo ob spremljavi simfoničnega orkestra zapela širok nabor tradicionalnih božičnih pesmi in svojih največjih uspešnic - med drugim Amigos para siempre in Time to Say Goodbye, ki jo je zapela skupaj s slepim glasbenim virtuozom Bocellijem, ki je v Stožicah nastopil lani.

Brightmanovi se bo na ljubljanskem odru pridružila zasedba Gregorian, poleg tega organizatorji obljubljajo še druge posebne goste, ki jih bodo najavili pozneje.

32 milijonov prodanih albumov

Brightmanova sicer velja za pevko z izrednimi vokalnimi sposobnostmi. Poročena je bila s skladateljem Andrewom Lloydom Webbrom, v 80. pa se je začela prebijati na glasbene lestvice, ko je klasično glasbo približala širšim množicam. Nastopila je v operi Fantom iz opere, v srca oboževalcev pa se je zapisala predvsem z duetom Time To Say Goodbye.

Pevka nastopa že več kot 30 let nastopa in je očarala že milijone oboževalce po vsem svetu. O tem pričajo tudi številke: več kot 32 milijonov prodanih albumov ter več kot 180 zlatih in platinastih nagrad. Je tudi edina umetnica, ki je bila povabljena na kar dve odprtji olimpijskih iger.

Želela je v vesolje

Njeni glasbeni načrti pa so bili tudi dobesedno visokoleteči. Brightmanova bi morala septembra 2015 poleteti v vesolje, na Mednarodni vesoljski postaji (ISS) bi ostala deset dni, v vesolju pa bi pela ob spremljavi orkestra na Zemlji.

Več mesecev se je pripravljala na to, da bo postala prva glasbenica v zgodovini, ki bo v živo nastopila iz vesolja, nato pa se je morala temu cilju (začasno?) odpovedati. Podrobnejših razlogov javnosti takrat ni razkrila, sporočila je le, da je podvig prestavljen zaradi "osebnih družinskih razlogov".

T. H.