Slovo "človeka, ki ga ne bomo nikoli pozabili", izumitelja havajske pice

Sam Panopoulus je umrl v 84. letu starosti

10. junij 2017 ob 17:41

Človek, ki je na pico položil koščke ananasa v 60. letih prejšnjega stoletja, jo spremenil v prodajno uspešnico in s tem sprožil neskončne polemike po celem svetu, je umrl v 84. letu starosti.

Sam Panopoulus je ime, ki je zagovornike klasične italijanske specialitete desetletja spravljal ob pamet. Leta 1954 se je kot 20-letni mladenič preselil iz Grčije v Kanado in skupaj z bratoma upravljal več restavracij v Ontariu.

Ena izmed njih je bila v Chathamu, ki se nahaja 290 kilometrov od Toronta. V njej so stregli tradicionalne ameriške jedi, kot so burgerji in krompirček, prav tako pa tudi kitajske jedi. V začetku 60. let prejšnjega stoletja je Panopoulos po vzoru kolegov iz Združenih držav Amerike na jedilni list uvrstil še pice.

Njegova najbolj znana kreacija je bila rezultat preizkusa: nekega dne se je Panopoulos odločil, da bo na testo za pico stresel narezan ananas iz pločevinke, saj ga je zanimalo, kakšen bo okus, ko bo pico vzel iz pečice. "Samo dodali smo ga – iz same zabave, ker nas je zanimalo, kakšen bo okus," je dejal v intervjuju za britanski BBC v začetku leta. "Bili smo začetniki v poklicu in veliko smo preizkušali," je še dodal.

Tako njemu kot bratoma je bil všeč kontrast med sladkobo ananasa in pikantnostjo šunke. "Najprej smo jo poskušali sami, nato smo jo dali nekaterim obiskovalcem. In nekaj mesecev za tem so ponoreli za njo, tako da smo jo uvrstili na jedilni list," se je spominjal Panopoulos.

Poimenovali so jo havajska pica – po znamki ananasa iz konzerve, ki so ga uporabljali. In to so storili v času, ko so bili glavni dodatki za pice zgolj gobe, slanina in pekoča salama.

Pica, ki je burila duhove

Toda z ananasom na pici so sprožili številne polemike, ki so burile domišljijo vrsto let. Ne nazadnje je februarja predsednik Islandije med odgovarjanjem na vprašanja dijakov "načelno nasprotoval" ideji. "Rad imam ananas, ampak ne na pici. Nimam moči, s katero bi lahko napisal zakon, s katerim bi ljudem prepovedali, da bi na pico dajali ananas. In vesel sem, da je nimam. Predsedniki ne bi smeli imeti neomejene moči. Ne bi bil rad na položaju, na katerem bi prepovedoval stvari, ki mi niso všeč. Ne bi želel živeti v takšni državi. Ampak za pice priporočam morske sadeže," je utemeljil svoj odgovor Guðni Jóhannesson na Facebook.

Na njegove besede se je odzval tudi Panopoulos, ki je dejal, da je predsednik "zmešan". "Tam ne uspevajo ananasi. Imajo pa veliko rib, zato vztrajajo pri njih," je dejal.

Kanadčan grškega rodu je znamenito restavracijo, kjer je prvič spekel havajsko pico, prodal leta 1980 in se preselil v London, kjer je živel do smrti. Njegova družina ga je opisala kot "človeka, ki je ne bomo nikoli pozabili". Družina in znanci se bodo od njega poslovili v ponedeljek.

