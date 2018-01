Slovo francoske glasbene ikone: umrla je pevka France Gall

Zmagovalka Evrovizije leta 1965

7. januar 2018 ob 16:08

Pariz - MMC RTV SLO, Reuters

Pri 70 letih je umrla pevka France Gall, ki je z glasbenimi uspešnicami zaslovela že v najstniških letih in se s svojim ustvarjanjem zapisala v zgodovino francoske ter evropske popglasbe.

France Gall, rojena kot Isabelle Genevieve Marie Anne Gall, je po poročanju francoskih medijev umrla po dolgem boju z rakom, mesec dni pred smrtjo pa naj bi bila tudi hospitalizirana. Na žalostno novico so se že odzvali številni znani ljudje, med drugimi tudi francoski predsednik Emmanuel Macron, ki je na svojem Twitterju zapisal, da je "[France Gall] za sabo pustila pesmi, ki so domače vsem Francozom, in zgled, kako življenje posvetiti drugim".

Gall se je rodila leta 1947 v Parizu, kjer je odraščala v glasbeni družini. Njen oče Robert Gall se je podpisal pod številne uspešne šansone, ki so jih prepevale glasbene ikone, kot so Edith Piaf in Charles Aznavour.

Slavo je pevka dosegla že v najstniških letih, pri tem pa ji je poleg družine podporo nudil tudi legendarni pevec, pisec pesmi, igralec in režiser Serge Gainsbourg. Skupaj sta sodelovala pri uspešnici Poupee de cire, poupee de son, s katero je Gall zmagala na Evroviziji leta 1965. Kmalu po tem je Gall z Gainsbourgom prekinila sodelovanje, saj ji niso bila všeč njegova izzivalna besedila. Po evrovizijski zmagi je veliko nastopala tudi v drugih evropskih državah, zlasti v Nemčiji, kjer je snemala plošče v nemškem jeziku.

Leta 1973 je Gall spoznala vplivnega francoskega skladatelja Michela Bergerja, s katerim se je tri leta pozneje poročila in z njim živela do njegove smrti leta 1992. V zakonu sta se jima rodila dva otroka. Gall je svoj zadnji album, France, izdala leta 1995, dve leti pozneje pa se je po smrti hčere Pauline umaknila iz javnega življenja.

Poleg evrovizijske uspešnice za eno njenih najbolj znanih pesmi velja Ella elle l´a, ki jo je Gall posvetila ameriški džezovski pevki Elli Fitzgerald. Gall France je umrla le mesec dni po tem, ko so Francozi žalovali za še eno glasbeno ikono – na začetku decembra je namreč umrl "francoski Elvis Presley", pevec Johnny Hallyday.

M. Z.