Slovo Givenchyja, oblikovalca, čigar muza je bila Audrey Hepburn

Hubert de Givenchy

12. marec 2018 ob 15:55

Pariz - MMC RTV SLO, STA

Francoski modni oblikovalec Hubert de Givenchy, ki je poskrbel za stilski podobi modnih ikon Audrey Hepburn in Jackie Kennedy, je umrl v 91. letu starosti.

Novico je sporočil njegov partner Philippe Venet, ki se je prav tako ukvarjal z modnim oblikovanjem: "Z veliko žalostjo sporočamo, da je umrl Hubert Taffin de Givenchy." Umrl je v spanju.

Odzvala se je seveda tudi modna hiša Givenchy, zapisali so, da je bil Givenchy "simbol pariške elegance več kot pol stoletja": "V mednarodni modi je poskrbel za revolucijo z ustvarjanjem brezčasnih oblačil za Audrey Hepburn, njegovo prijateljico in muzo več kot 40 let." Poklonom se je pridružil tudi modni velikan Bernard Arnault, prvi mož skupine, ki ima trenutno v lasti Givenchy. Kot je zapisal, je Givenchy eden od "oblikovalcev, ki so Pariz uvrstili na vrh svetovne mode v 50. letih prejšnjega stoletja".

Audrey Hepburn v začetnih prizorih filma Zajtrk pri Tiffany, je eden izmed kosov, po katerih se bodo Givenchyja najbolj spominjali. Oba sta postala stilski ikoni tudi zaradi kostimov z ozkim ovratnikom in oprijetih volnenih oblek, ki jih je Givenchy oblikoval za igralko v več filmih. Hepburnovo je sicer spoznal leta 1953 na snemanju filma Sabrina. Ikonična majhna črna obleka, ki jo je nosilav začetnih prizorih filma Zajtrk pri Tiffany, je eden izmed kosov, po katerih se bodo Givenchyja najbolj spominjali. Oba sta postala stilski ikoni tudi zaradi kostimov z ozkim ovratnikom in oprijetih volnenih oblek, ki jih je Givenchy oblikoval za igralko v več filmih. Hepburnovo je sicer spoznal leta 1953 na snemanju filma Sabrina. Givenchy je določil okvire za damski šik v 50. in 60. letih preteklega stoletja, njegov zadržani slog pa denimo še vedno narekuje smernice oblačenja britanske kraljice Elizabete II., piše francoska tiskovna agencija AFP. Givenchy je določil okvire za damski šik v 50. in 60. letih preteklega stoletja, njegov zadržani slog pa denimo še vedno narekuje smernice oblačenja britanske, piše francoska tiskovna agencija AFP.

Givenchyev slog oblačenja je v letih bivanja v Beli hiši prevzela tudi nekdanja prva dama ZDA Jacqueline Kennedy. Tudi na državniškem obisku v Franciji si je Kennedyjeva za večerjo v dvorcu Versailles nadela Givenchyjevo belo svileno obleko.

Spodaj si lahko pogledate nekaj kreacij modne hiše Givenchy.

