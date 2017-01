Slovo najstarejše Slovenke, Julka je odšla le malo pred 109. rojstnim dnem

Recept za dolgo življenje: "Trdo delo in dobro srce!"

20. januar 2017 ob 13:45

Maribor - MMC RTV SLO/STA

Slab mesec dni pred svojim 109. rojstnim dnem je minuli teden umrla najstarejša Slovenka Julijana Turk. Zanjo je bila usodna pljučnica.

Julka, kot so ji pravili, se je rodila 13. februarja 1908 v Veliki Varnici v Vidmu pri Ptuju in tam živela do pred nekaj leti, ko se je preselila k hčerki v Maribor.

Kot gospodinja na kmetiji in v haloških vinogradih je preživela tri vojne, izučila se je za šiviljo, bila je mojstrica za poročne obleke.

Kot je sama ocenila pred časom, se je za visoko starost lahko zahvalila delu na zemlji, preprostemu in skromnemu življenju brez naglice, poroča Večer. Imela je tri otroke, devet vnukov, 15 pravnukov in štiri prapravnuke.

Za njen 105. rojstni dan jo med praznovanjem obiskala tudi ekipa TV Slovenija (prispevek si lahko ogledate spodaj) in poročala, da tudi pri tej častitljivi starosti še vedno skrbi sama zase - si skuha, prebira časopise, brez očal gleda televizijo, telovadi in pleše.

Z njimi je delila tudi recept za dolgo življenje: "Trdo delo in dobro srce!"

T. H.