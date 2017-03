Poudarki Vozniki v avtomobilih preživijo skoraj toliko časa kot poklicni šoferji.

Nakup varnega in zdravega avtomobila za službene potrebe Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Pogovarjali smo se z državnim sekretarjem na ministrstvu za delo Petrom Pogačarjem. Foto: Boštjan Podlogar, MMC RTV Slovenija Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Službeni avtomobili pogosto le z nujno opremo

24. avtomobilski salon Slovenije

29. marec 2017 ob 15:03

Ljubljana - MMC RTV SLO

Službeni avtomobili so pogosto siromašno opremljeni. Kdaj se bo zgodilo, da bo vsak delodajalec svojemu vozniku zagotovili udobje, denimo masažni sedež in še kaj? V Tehnološkem paviljonu Avtomobilnosti na 24. avtomobilskem salonu Slovenije smo se z državnim sekretarjem na ministrstvu za delo Petrom Pogačarjem pogovarjali o tem, kako zakonodaja ureja delovno okolje voznika.



Andrej Brglez in David Urankar sta izhajala iz dejstva, da zakonodaja precej natančno določa ureditev skoraj vseh delovnih mest, izpušča pa avtomobile kot delovne prostore, v katerih ne le poklicni vozniki, ampak tudi marsikdo drug službeno preživi veliko časa.

Kot je povedal državni sekretar na ministrstvu za delo Peter Pogačar, zakonodaja dejansko opredeljuje, kako mora biti urejena pisarna, včasih pa ob tem pozabimo, da je voznikova pisarna dejansko njegov avtomobil. V njem preživi veliko časa, precej več kot v pisarni. Za voznike, na le poklicne, ampak tudi tiste, ki zaradi dela mnogo časa preživijo v avtomobilu, je skrb za zdravje velikega pomena.

Skrb za delavce naj bo samoumevna

Osebno bo zadovoljen takrat, ko bo ozaveščenost delodajalcev in tudi posameznikov o pomenu vlaganja v varnost in zdravje pri delu na takšni ravni, da predpisi in globe ne bodo potrebni. Želi si, da bi se delodajalci zavedali, da če delavcem uredijo pisarno, morajo enako ustrezno urediti tudi vozilo. Posledice neustreznega vozniškega okolja so kostna in mišična obolenja, zaradi katerih je delavec vse več bolniško odsoten, morda se celo invalidsko upokoji, na koncu pa ima neljube stroške tudi delodajalec.

Novi poslovni modeli

Pogačar je opozoril tudi na to, da prav v prevozniški panogi obstaja vrsta samostojnih podjetnikov, ki so sami sebi delodajalci. Vprašanje je, kako jih nagovoriti in jih pripraviti do tega, da bodo poskrbeli za svoje zdravje. Pesti jih tudi težava, kako urediti zadeve delavcev v novih poslovnih modelih, kjer vozniki v avtomobilih preživijo skoraj toliko časa kot poklicni šoferji. Postavlja se vprašanje, če jim je zagotovljena pravica do odmora, počitka in tako naprej. Kako denimo zagotoviti, da bo voznik Uberja vlagal v varnost in zdravje pri delu, saj lahko sicer ogroža tudi svoje potnike. Ta vprašanja so izziv za vso Evropo.

Izboljšanje delovnega okolja

Službeni avtomobili so pogosto, recimo tako, "oskubljeni do konca". Kdaj se bo zgodilo, da bo vsak delodajalec svojemu vozniku zagotovili udobje, denimo masažni sedež in še kaj? Na ministrstvu si želijo, da vse ne bi bilo le v zakonskih predpisih in sankcijah. Veliko poskušajo doseči tudi s kampanjami na področju ozaveščanja. Predvideli so tudi ukrepe in subvencije za delodajalce, ki bodo vlagali v varno in zdravo delovno mesto. Gotovo je nakup varnega in predvsem zdravega avtomobila za službene potrebe eden od ukrepov, kjer delodajalec na dolgi rok pomaga tudi samemu sebi. Samo zdrav delavec je namreč tudi zadovoljen delavec.

Več o tej temi si oglejte v eni od prihodnjih oddaji Avtomobilnosti, jutri pa vas vabimo, da si spet ogledate prenos sredinega odrskega dogajanja, ko bosta voditelja David in Andrej gostila strokovnjaka podjetja OMV za goriva in strokovnjaka za motorno tehniko, predstavila pa bosta tudi študentski dirkalnik.

Matija Janežič