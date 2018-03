Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 4 glasov Ocenite to novico! "Če je Gruba nekaj hitro povedal v svoji pohorščini, ga nihče ni razumel, še jaz komaj," se svojega velikega prijatelja z nasmehom spomni Rene Mlekuž, ki je zanj tudi priredil ta memorial. Foto: MMC RTV SLO Grubelniku v spomin je v Kranjski Gori smučalo več kot 150 smučarjev. Foto: MMC RTV SLO Drago Grubelnik je kariero končal leta 2007, nekdanji kolegi pa se ga spominjajo kot velikega veseljaka. Foto: www.alesfevzer.com Bil je duša zabave, pravi Jure Košir. Foto: MMC RTV SLO Tone Vogrinec Grubelnika opisuje kot delavnega človeka. Foto: MMC RTV SLO VIDEO Številni športniki in gla... Dodaj v

Smučarski legendi v spomin: "Kleni Pohor'c in veseljak, ki je gnal motor naprej"

MMC na 3. Grubinem memorialu

3. marec 2018 ob 07:16

Kranjska Gora - MMC RTV SLO

Jure Košir, Alenka Dovžan, Špela Pretnar, Rene Mlekuž in drugi prijatelji prezgodaj umrlega smučarja Draga Grubelnika so spet skupaj stopili na smuči in se poklonili spominu nanj.

Novembra 2015 je smučarski svet pretresla novica, da se je v prometni nesreči na poti z ledenika v Söldnu smrtno ponesrečil nekdanji slovenski reprezentant v alpskem smučanju, ki je bil ob prelomu tisočletja v samem slalomskem vrhu.



Še bolj kot s svojimi uspehi pa je pečat v reprezentanci pustil s svojo pozitivno energijo, po kateri se ga njegovi kolegi spominjajo še danes.

V petek so se tako že tretjič v njegov spomin zbrali na Grubinem memorialu, ki je v Kranjski Gori združil smučanje, zabavo in spomin nanj. Na progi se je pomerilo več kot 150 smučarjev vseh generacij, neznanih in znanih, domačih in tujih, ob njej pa so se spominjali moža, zaradi katerega so se zbrali.

Srce zabave ...

"Najlepši spomin je seveda na zmagovalne trenutke, ko smo dosegali tako posamezne kot tudi moštvene uspehe. In teh ni bilo malo, takrat smo bili res močna ekipa, tretja slalomska na svetu," v ciljnem izteku za MMC tako pove Jure Košir.

"Drago je bil prav tako duša zabave in roko na srce - tudi teh smo imeli kar nekaj," se posmeji.

A Grubelnikova vloga ni bila pomembna samo v trenutkih veselja, ampak tudi takrat, ko našim smučarjem ni šlo. "Prav on je bil prvi, ki je zagnal motor naprej. Če smo bili potrti, je bil on tisti, ki je rekel 'gremo naprej'! Kleni Pohor'c, ki je znal trdo garati in trenirati, k temu pa prignati tudi ostale," se spominja nekdanji smučarski as.

... in trdega dela

Podobno Grubelnika opiše tudi starosta slovenskega smučanja Tone Vogrinec.

"Drago je bil pravi 'naturščik', fant s Pohorja, ki je bil vajen trdo delati, delal je doma na kmetiji. Bil je izjemno prizadeven, poleg tega pa res dober prijatelj. In vsa čast Reneju Mlekužu, s katerim sta bila izjemno povezana, da se je domislil tega dogodka, da se lahko poklonimo prekrasnemu fantu, ki ga žal ni več med nami," poudari.

Pred tem se je podobna tekma znanih obrazov imenovala Kralj veleslaloma, pred tremi leti pa so se odločili, da jo spremenijo v Grubin memorial.

Tako bi želel tudi Drago

Pobudnik ideje je bil torej Dragov veliki prijatelj Rene Mlekuž, ki je letos še posebej zadovoljen, da je ta dogodek združil s slovenskim smučarskim praznikom pod Vitrancem. "Veliko smučarjev, ki še vedno tekmujejo, je bilo z Dragom dobrih prijateljev, prav tako tudi trenerjev in serviserjev, zato so se lahko ta konec tedna zbrali vsi," je pojasnil.

Memorial pa ima tudi dobrodelno noto. "Vsa zbrana sredstva - od startnin do donacij - gredo v dobrodelni sklad, ki ga vsako leto podarimo pomoči potrebnemu." Letos bo šel denar sedemčlanski družini iz Radelj ob Dravi.

"200-odstoten sem, da bi tako hotel tudi Drago in njegovo energijo tudi s tem živimo naprej," je sklenil Mlekuž.

Zanj smučali znanci in neznanci

Tri leta starejšega Grubelnika se srčno spominja tudi Ivica Kostelić. "Imela sva podobno pot in veliko sva se srečevala," se spominja hrvaški smučarski veteran. "Zanj res lahko rečem, da sem ga poznal in da mi je bil dober prijatelj, bil je čudovit človek," se mu pokloni.

"Bil je tako pristen človek, da smo ga imeli vsi radi. Čeprav je bil zelo neposreden, mu nikoli nisi mogel zameriti, saj je bil res srčen in pošten človek," nam ga opiše Špela Pretnar, ko se spusti po beli strmini in smeje prizna, da je šlo navzdol nekoč seveda veliko lažje.



Na memorial je prišla smučat tudi Ada Humar, ki Grubelnika osebno sicer ni poznala. "Radi pa so ga imeli moji prijatelji in zato sem prišla, saj se mi je zdela to lepa priložnost, da pokažem, kakšni ljudje smo smučarji," nam pove.

"Garač in fejst fant vedno dobre volje, ki je držal ekipo pokonci," povzame dolgoletni smučar Borut Pevec. Glede športnih spominov nanj pa pravi: "Sicer mu nikoli ni uspel preboj v sam vrh, ampak je bil ves čas poleg in je dosegel tudi lepe stopničke."

Najboljši rezultat kariere je Grubelnik dosegel v Wengnu v Švici, kjer je leta 2000 osvojil tretje mesto na tekmi svetovnega pokala. Slovenske barve je branil tudi na treh olimpijskih igrah - v Naganu, Salt Lake Cityju in Torinu - ter na svetovnih prvenstvih v Beaver Creeku in St. Moritzu.

Za Grubo tudi na odru

Tudi na petkovi tekmi je bilo važno sodelovati, ne zmagati, zato je bil poudarek tudi na zabavnem delu memoriala. Na odru v ciljnem izteku je tako sledil velik koncert, na katerem so nastopili Rok n Band, Alya, Grega Skočir iz skupine Big foot mama, kranjskogorski raper Denis Porčič Chorchyp, Matjaž Jelen ter Bor Zuljan iz Šank Rocka, Trkaj, pa Tomi Meglič iz Siddharte.



Ta se Draga Grubelnika spomni tudi zasebno. "Jaz sem bil njegov navijač, on pa je bil naš oboževalec. Nekoč sem imel težave s pretesnimi smučarskimi čevlji in on je to rešil, profesionalno in spotoma," pravi Meglič. "Bi bil danes v prvi vrsti, če bi bil še vedno z nami? Ne, absolutno bi bil kar na odru!"

Tina Hacler