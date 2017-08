Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Slavje Maribora ob uvrstitvi v Ligo prvakov. Foto: BoBo "Mariborske" elanke. Foto: Elan Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Smuči za nogometne navdušence - vijolične elanke

Smuči so izdelane s posebno tehnologijo

23. avgust 2017 ob 14:35

Begunje - MMC RTV SLO, STA

Proizvajalec smuči Elan je po sinočnji uvrstitvi nogometašev Maribora v Ligo prvakov oznanil, da bodo izdali omejeno serijo smuči vijolični barvi, torej v barvi dresov mariborskih nogometašev.

"Zavidljiva zgodba o uspehu je včeraj mariborski nogometni klub že tretjič zaporedoma popeljala v ligo prvakov. In ker se v podjetju Elan zavedamo, da si enkratne zgodbe zaslužijo vso čast in spoštovanje ter hkrati cenimo slovensko znanje in tradicijo, smo se v znak obeležitve mariborske zmage odločili, da na trg lansiramo prav poseben model Elan smuči za vse smučarske navdušence. Omejena serija modela Elan SLX bo v začetku prihajajoče sezone tako na voljo v posebni vijolični barvi, katero je tudi tokrat pripravila slovenska oblikovalska agencija Gigodesign," so v Elanu zapisali v sporočilu za javnost.

Dodali so še, da so razvili "prav posebno smučko za vse slalomske navdušence", ki z uporabo posebne tehnologije "združuje prednapeto karbonsko ploščo, ki prenaša energijo v konice smuči, ter kot puščica oblikovano plast titanala, ki energijo učinkovito prenaša na robnike". "Jedro smučke je lesena sredica, Response Frame Woodcore, z dvojno plastjo titanala, ki poskrbi za neposreden prenos energije s smučarja na smuči, RST stranski rob pa zagotavlja natančnost. S pomočjo Arrow tehnologije je Elan SLX nabita z energijo in je vaš najboljši prijatelj za kratke in eksplozivne zavoje. Elan SLX je bil na letošnjem sejmu zimsko-športne opreme nagrajen z 'ISPO Award - Winner' nagrado v kategoriji alpskih smuči," so še zapisali v Elanu.

