So Vanderbiltova dediča "vrgli" iz razkošne družinske poletne rezidence?

Izselitev naj bi bila sporazumna

22. januar 2018 ob 20:22

Newport - MMC RTV SLO

Potomci slovitega Corneliusa Vanderbilta so svojo poletno rezidenco pred desetletji praktično za drobiž prodali lokalnemu društvu za ohranjanje kulturne dediščine in se dogovorili, da bodo tam lahko živeli do izumrtja linije. A zdaj se morajo vseeno izseliti - menda zaradi lastne varnosti.

The Breakers je razkošna graščina, ki jo je dal železničarski magnat Cornelius Vanderbilt II., vnuk prvega poslovnega genija iz dinastije Vanderbildt Commodorja Corneliusa, v Newportu (Rhode Island) postaviti leta 1893 kot poletno rezidenco za svojo družino. Razkošna vila, ki jo je arhitekt Richard Morris Hunt zasnoval po zgledu italijanskih renesančnih palač, ima več kot 70 sob, kjer so dopustovali (oz. tam živeli) člani velike družine Vanderbildt - zakonca Cornelius in Alice sta namreč imela kar sedem otrok. Vilo je po njuni smrti podedovala najmlajša hčerka Gladys, ki se je poročila z madžarskim grofom Laszlom Szechenyim.

Gladys se je dobro zavedala, kako pomembna je graščina - tako z zgodovinskega kot s turističnega vidika. Zato jo je že leta 1947 dala v najem tamkajšnjemu združenju za ohranjanje kulturne dediščine za en dolar na leto, poleg tega pa vrata svojega doma na stežaj odprla turistom, ki so tako z vstopnino prispevali še kakšen dolar tako za obnovitvena dela graščine kot za vzdrževanje in nakupe drugih stavb pod pokroviteljstvom združenja.

Dogovor o preužitku

Leta 1972, sedem let po grofičini smrti, se je njenih 11 dedičev odločilo, da graščino združenju dokončno prodajo za 366.475 dolarjev, obenem pa so si v pogodbi izborili pravico do bivanja v tretjem nadstropju graščine, dokler bodo živi sami ali njihovi potomci. Izmed vseh sta danes živa le še 67-letni Paul in tri leta mlajša Gladys Szápáry, sicer vnuka prve Gladys. V stanovanju z osmimi spalnicami in razkošno dnevno sobo (celotno stanovanje je opremil sloviti arhitekt in notranji oblikovalec Ogden Codman) občasno živita že skoraj od rojstva (stanovanje ali dva imata tudi v New Yorku) do svoje smrti leta 1998 pa je z njima živela tudi njuna mati, grofica Anthony Szápáry, sicer ena ključnih osebnosti Newporta.

Podobno so zatrjevali vse do leta 2015, ko se je v društvu pojavila zamisel, da bi v graščini postavili tudi nekakšen turistični informacijski center, predlagali pa so tudi ureditev "prostora, kjer bi turisti lahko kaj pojedli". Szápáryjeva sta namreč odločno nasprotovala tovrstni "prodaji" svojega domovanja in opozarjala, da je ključno pri graščini to, da "ni muzej, ampak dom, četudi velik". Oba sta sicer poudarjala, da ne gre za to, da ne bi imela kje drugje živeti, ampak preprosto ne želita, da The Breakers izgubi svoj čar.

"Sporazumna" prekinitev pogodbe

Še pred kratkim se je zdelo, da bosta tudi brat in sestra - tako kot je bilo dogovorjeno ob prodaji - v stanovanju živela do svoje smrti, potem pa naj bi graščina dokončno pripadla društvu, saj nobeden izmed njiju nima otrok. A se je zapletlo. Prejšnji teden so tako iz društva sporočili, da so s Szápáryjevima "sporazumno prekinili pogodbo o bivanju", kar je neprijetno presenetilo tako številne poznavalce lokalne politike kot tudi turiste, ki so The Breakers obiskovali tudi zato, ker v vili še vedno živi delček še vedno bajno bogate dinastije Vanderbilt. Še pred 20 leti, ko je umrla njuna mama, so namreč v društvu zatrjevali, da lahko Szápáryjeva v stanovanju ostaneta, dokler želita, "saj bomo tako lahko turistom pojasnjevali, da v hiši še vedno živita prapravnuka prvih lastnikov".

A v društvu so vztrajali in na začetku letošnjega leta očitno dosegli svoje: Szápáryjeva se bosta, menda prostovoljno, izselila. "Eno leto trajajoča študija je pokazala, da so ventilacija, električna in vodovodna napeljava sicer dovolj varni, če bi bila stavba zgolj muzej in ne stanovanjska stavba," so tako pojasnjevali skrb za varnost Szápáryjevih. Ker so tveganja preprosto prevelika, so brata in sestro prosili, naj se izselita, so še dodali.

Sami plačevali za popravila

Medtem ko Szápáryjeva selitve ne želita komentirati, se je oglasila njuna sestrična Jamie Wade Comstock, ki je na Facebooku zapisala, da gre zgolj za izgovor: "Družina Szápáry se je leta in leta trudila tretje nadstropje ohranjati v čim boljšem stanju in varno - tudi na svoje precej visoke stroške."

Prepričana je, da gre za maščevanje: kot omenjeno so tako Szápáryjeva kot celotna družina Vanderbilt z Glorio Vanderbilt in njenim sinom Andersonom Cooperjem na čelu zamisli o poplavi turistov odločno nasprotovali. Podpirali so jih tudi številni domačini, ki so nad razpletom zgodbe globoko razočarani. Revija Town & Country tako navaja lastnika tamkajšnje knjigarne Roberta B. Angella, ki je v odprtem pismu, objavljenem v časopisu Newport Daily News, opozoril, da lahko društvo zapravi več milijonov dolarjev za vzpostavitev turističnega centra, ne more pa zagotoviti denarja za obnovo stanovanja.

Kakor koli že, domačini so razočarani tudi zato, ker so Breakers do zdaj imeli za svojo lastno Downton Abbey (v graščini Highclere Castle, kjer so snemali omenjeno angleško nanizanko, namreč še vedno živijo tudi njeni lastniki, grof in grofica Carnarvon), zdaj pa je tega konec, njihovega stika z najboljšim ameriškim približkom aristokracije pa tudi.

T. K. B.