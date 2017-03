Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Osnovno barvno paleto v sivih tonih dopolnjujejo podrobnosti v živahnih barvah. Foto: Anže Vrabl Tloris stanovanja. VIDEO Ščepec skandinavskega slo... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Socialistično stanovanje v Čičarah dobilo pisano preobleko

Strošek celotne prenove 33.000 evrov

26. marec 2017 ob 19:03

Kranjska Gora - MMC RTV SLO

Stanovanje v bloku v Kranjski Gori je bilo pred prenovo videti majhno in utesnjeno zaradi dotrajane opreme in temnega pohištva.

Pogumna lastnika sta v njem videla potencial in ga s pomočjo arhitektke Nine Štajner spremenila v pisan počitniški apartma s skandinavskim pridihom.

Nakup stanovanja v starem bloku v socialističnem naselju daleč od smučišč, opremljenem še z originalno opremo iz 80. let, bi se najbrž marsikomu zdelo zgrešena naložba. Sprva niti investitorja, Anja in Tine Logonder, nista videla potenciala v tem temačnem, dotrajanem stanovanju, a sta zbrala pogum in ga z obilico domišljije prenovila v udoben drugi dom, kamor z družino rada zahajata na dopust in kamor z veseljem povabita tudi prijatelje.

Družina se zbere ob kaminu

Stanovanje sta sprva popolnoma izpraznila, položila talno gretje in vgradila kamin. Prav naložba v dober ogrevalni sistem, ki ga lahko regulirata od doma, jima je bila najpomembnejša. Sodoben kamin poleg celodnevnega oddajanja toplotne energije prispeva še k ustvarjanju domačnosti in osredinja bivanje družine.

Po nasvetih arhitektke sta izbrala nove zaključne sloje in pohištvo. Celostna podoba stanovanja je zasnovana okoli igrive barvne palete in številnih grafičnih poudarkov, ki jih umirja izbrano pohištvo v skandinavskem slogu. Osnovna barvna paleta je v sivih tonih, ki jo zastopajo večji kosi pohištva - sedežna garnitura, kuhinja in kamin, - dopolnjujejo pa jo grafične tapete, živopisani jedilniški stoli in posamezni dekorativni poudarki v močnih barvah.

Nekaj pohištvenih kosov sta se lastnika odločila obdržati in s preprostimi posegi posodobiti: omari v predsobi in spalnici sta prebarvala in deloma oblekla v grafično tapeto; starejši naslanjač s sentimentalno vrednostjo pa je tapetnik preoblekel v živooranžen tekstil, ki sovpada z igrivim pohištvom v igrivi jedilnici.

