Sodišče zavrnilo pritožbo Bendtnerja - čaka ga 50 dni zaporne kazni

Na letošnjem mundialu ni igral

21. november 2018 ob 19:20

Köbenhavn - MMC RTV SLO, STA

Sodišče v Köbenhavnu je zavrnilo pritožbo danskega reprezentanta Nicklasa Bendtnerja in mu potrdilo 50-dnevno zaporno kazen, ker je septembra udaril taksista, pri tem pa mu zlomil čeljust.

Nekdanji nogometaš Juventusa in Arsenala, zdaj pa član Rosenborga je v pritožbi zatrdil, da je deloval v samoobrambi, a mu sodišče tega ni verjelo.

"Nicklas se ne strinja z odločitvijo sodišča, a se je sprijaznil s kaznijo. Primer želi pustiti za sabo in se posvetiti nogometu in družini," je dejal njegov odvetnik Anders Nemeth, ki ni znal pojasniti, kdaj bo nogometaš odslužil kazen oziroma ali bo sploh odšel v zapor. Po danskem zakonu obsojenci na manj kot šest mesecev zaporne kazni lahko to odslužijo tudi v hišnem priporu.

Bendtner je za reprezentanco odigral 81 tekem in dosegel 30 golov, na letošnjem svetovnem prvenstvu v Rusiji, kamor se je Danska uvrstila po gostujoči zmagi s 5:1 nad Irsko (gol za končni izid je iz enajstmetrovke dosegel prav Bendtner), zaradi poškodbe ni igral.

