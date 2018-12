Emile Ratelband je s svojo idejo požel veliko zanimanja po svetu. Foto: EPA Dodaj v

Sodišče zavrnilo prošnjo Nizozemca, da bi bil 20 let mlajši

Pritožil se bo

4. december 2018 ob 13:49

Arnhem - MMC RTV SLO

Nizozemsko sodišče je zavrnilo prošnjo 69-letnega Emila Ratelbanda, ki želi, da se mu starost uradno zniža za 20 let.

Poročali smo o nenavadni želji nizozemskega upokojenca, sicer motivacijskega govorca, ki je začel sodno bitko za spremembo starosti. Ratelband je prepričan, da zaradi prave starosti težje dobi delo in zmenek ter da se tudi sam počuti starega 49 let.

A sodišče v Arnhemu ni našlo posluha za njegove tegobe. Njegovo prošnjo, da bi mu spremenili datum rojstva iz 11. marca leta 1949 na 11. marec 1969, je zavrnilo in svojo odločitev tudi pojasnilo. Sodniki so zapisali, da po nizozemskem pravu "določene pravice in dolžnosti, kot so pravica do volitev in obvezno šolanje, temeljijo na starosti posameznika".

Če bi njegovi prošnji ugodili, bi mnoge starostne meje postale brezpredmetne, so zapisali in dodali: "Gospod Ratelband ima vso pravico, da se počuti 20 let mlajšega in da se tako tudi obnaša. A če bi na dokumentih spremenili njegovo starost, bi s tem izbrisali tudi 20 let zaznamkov v rojstnih listih, smrtovnicah in na poročnih listih. To pa bi imelo množico nezaželenih pravnih in socialnih posledic."

Sodišče je še zapisalo, da "razume družbeni trend, da se ljudje dlje počutijo fit in zdrave, a da to ni zadosten argument za spremembo datuma rojstva posameznika". Poudarili so tudi, da jih Ratelband ni prepričal, da je zaradi starosti diskriminiran.

Upokojenec si sodbe ni gnal k srcu, prav nasprotno. "To je odlično! Sodišče je v svojem pojasnilu dalo cel kup trditev, ki jih lahko izpodbijamo in se nanje pritožimo," je dejal in s tem napovedal, da njegov boj še ni končan.

A. P. J.