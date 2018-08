Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Čeprav je od njegove smrti minilo že devet let, nekdanji kralj popa Michael Jackson še vedno služi milijone dolarjev Foto: Reuters Album Thriller je veljal za najbolje prodajani album vse do nedavnega, ko ga je z 38 platinastimi certifikati prehitel kompilacijski album skupine Eagles Their Greatest Hits (1971-1975). Foto: Reuters Michael Jackson se je rodil 29. avgusta 1958 v ameriški zvezni državi Indiana. Prve uspehe v popularni glasbi je že kot deček požel v zasedbi The Jackson Five, kjer je prepeval s še štirimi brati. Foto: Reuters Sorodne novice Album zasedbe The Eagles dosegel 38-kratno platinasto naklado Foto: Kralj popa in njegov vpliv na sodobno umetnost skoraj deset let po smrti Dodaj v

Sodni boji glede glasbene zapuščine Michaela Jacksona še vedno trajajo

Kralj popa bi letos dopolnil 60 let

29. avgust 2018 ob 11:39

Los Angeles - MMC RTV SLO, STA

Oboževalce Michaela Jacksona je založba Sony leta 2010 razveselila s posthumnim glasbenim albumom kralja popa. Navdušenje ni trajalo dolgo - oboževalci že več let trdijo, da nekateri vokali v skladbah sploh ne pripadajo pokojnemu Jacksonu, založba pa to zanika.

V tožbi, ki jo je leta 2014 proti založbi Sony vložila oboževalka Vera Serova, je zapisano, da so tri pesmi - Breaking News, Keep Your Head Up in Monster - na posthumni plošči prirejene. Vokali naj bi pripadali posnemovalcu Michaela Jacksona. Po letih sodnih bojev se oboževalka še ni predala, prav tako pa Sony prevare ne prizna. "Nimamo razloga, da bi nas skrbelo," so sporočili iz založbe.

60. let od njegovega rojstva

Pokojni glasbenik, ki še po smrti ostaja med največji svetovnimi zaslužkarji, bi letos dopolnil 60 let. Kralj popa se je nepričakovano poslovil pred devetimi leti, ravno v času, ko je načrtoval veliko vrnitev na glasbene odre. Njegova prezgodnja smrt sicer ni zmanjšala priljubljenosti njegove glasbe, kvečjemu nasprotno.

Prve uspehe v popularni glasbi je že kot deček požel v zasedbi The Jackson Five, kjer je prepeval s še štirimi brati. Kljub velikemu uspehu deške zasedbe pa se je v začetku 70. let prejšnjega stoletja odločil za samostojno ustvarjalno pot, ki ga je ponesla med najuspešnejše izvajalce zabavne glasbe vseh časov.

Neverjetni uspeh drugega albuma

Leta 1979 je izdal prvi samostojni album z naslovom Off The Wall, ki se je z 11 milijoni prodanih izvodov zavihtel med najbolje prodajane albume na svetu. Vrhunec svoje slave je dosegel tri leta kasneje, ko je na glasbene police poslal ploščo z naslovom Thriller. Zdi se, da album Thriller, ki je znan po uspešnicah Beat It in Billie Jean, še dolgo ne bo izgubil priljubljenosti - do leta 2017 je bil na domačih tleh prodan v kar 33 milijonih izvodov. Izšel je leta 1982 v zlati dobi glasbe, ko so se albumi uspešno prodajali in je ameriški glasbeni televizijski program MTV privabljal nove poslušalce.

Jacko, kot so ga klicali oboževalci, je do leta 2001 izdal še štiri samostojne studijske albume, ki so se prodajali v več milijonskih nakladah, kljub vsemu pa mu uspeha plošče Thriller ni več uspelo ponoviti.

Njegovo ustvarjanje sicer ni minilo brez škandalov, v ospredju so bili predvsem tisti, povezani s spolnimi zlorabami otrok, za katere pa ga je sodišče po več let trajajočih sodnih procesih zaradi pomanjkanja dokazov oprostilo. V zadnjih letih življenja so mediji poročali predvsem o njegovih finančnih težavah, ki naj bi bile posledica številnih tožb, ki so se zgrnile na zvezdnika. Prav to naj bi bil eden od vzrokov, da se je pripravljal na vrnitev na koncertne odre. Tega ni uresničil, saj mu je 25. julija 2009 zaradi prevelikega odmerka uspaval zastalo srce.

Skladbi Breaking News lahko prisluhnete na spodnji povezavi.

