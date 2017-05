Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Na prvi pogled je hiša videti preprosta, vendar pogled od blizu razkrije številne avtorske detajle, ki arhitekturi dodajo prepoznaven pečat. Foto: Janez Marolt Ves les na objektu - tako zunanji kot notranji - je macesnov, oljen oziroma voskan. Foto: Janez Marolt VIDEO Hiša v ledeniški dolini,... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Sodobna hiša v Stari Fužini, ki se staplja z alpsko vasico

Majhna, razgibana parcela, značilna za ledeniško dolino

18. maj 2017 ob 06:59

Ljubljana - MMC RTV SLO

V idilični Stari Fužini v Bohinju je na mestu, kjer je nekoč stala stara avtomehanična delavnica, zrasla čudovita sodobna hiša za domačinko.

Arhitekta Meta Kutin in Tomaž Ebenšperger iz biroja Skupaj arhitekti sta k načrtovanju hiše pristopila nadvse študiozno in z velikim spoštovanjem do lokalne kulturne krajine.

Hiša stoji na majhni, razgibani parceli, značilni za ledeniško dolino. Da bi izkoristili vse potenciale parcele in dobili čim več lepih pogledov na okolico, sta arhitekta nov objekt, glede na porušeno delavnico, obrnila za 90 stopinj. Za spremembo je bilo potrebno soglasje spomeniškega varstva, vendar se je trud bogato poplačal. Hiša je zdaj usidrana v teren tako, da obvladuje razgled na vas pod seboj ter glede na letni čas ali uro dneva ponuja različne možnosti uporabe zunanjega prostora.

Hišo si lahko ogledate še v 360° virtualni tehniki.

Na prvi videz gre za preprosto tradicionalno oblikovano hišo, ki se lepo zliva z okoljem. Vendar pogled od blizu pokaže, da sta arhitekta veliko razmišljala o tem, kako združiti tradicionalno tipologijo, uporabiti značilne lokalne materiale in obenem ustvariti objekt, ki bo zagotavljal vse udobje sodobnega bivanja.

Hiša razkriva številne avtorske detajle, ki arhitekturi dodajo prepoznaven pečat. Med slednjimi še posebno izstopa avtorski žleb, ki posnema tradicionalne lesene žlebove v bližnji okolici. Tudi konstrukcije napuščev sledijo lokalni bohinjski pragmatičnosti, medtem ko so drsna senčila sodobna izvedba tradicionalnih polken z izrezljanimi motivi srčkov. Velika okna, okvirjena z macesnovim lesom, so sodoben element in omogočajo čudovite poglede v okolico.

Tudi v notranjosti hiše je veliko sodobnih detajlov. Še posebno izstopa markantna betonska stena v dnevnem prostoru, na kateri so vidni odtisi lesenega opaža. Ta osrednji element hiše, ki ustvarja lep kontrast z lesenim interierjem, hišo deli na bivalni del in del, namenjen oddajanju.

Ves les na objektu – tako zunanji kot notranji – je macesnov, oljen oziroma voskan. Vanj je oblečeno notranje stopnišče, iz macesna pa so tudi notranji tlaki, ki se iz dnevne sobe podaljšajo v zunanjo teraso.

Valentina Vovk, Ambienti

Fotografije: Janez Marolt