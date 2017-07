Soigralca iz priljubljene serije pustila zakonca in postala par

How to Get Away With Murder vstopa v četrto sezono

7. julij 2017 ob 07:31

Los Angeles - MMC RTV SLO

Znano je, da je igralska ekipa priljubljene ameriške TV-serije How to Get Away With Murder (Kako se zmazati z umorom) zelo povezana. Še posebej to očitno velja za Charlieja Webra in Lizo Weil, ki sta po letu dni skrivnega razmerja zdaj tudi uradno par.

"Bila sva dobra prijatelja, nato pa sva se znašla v položaju, ko sva postale več kot samo to," se je 38-letni Weber razgovoril v radijski oddaji Allegedly with Theo Von & Matthew Cole Weiss. Postavni Weber pravi, da se je prijateljstvo razvilo v romanco zelo naravno: "Veliko časa preživiš skupaj, uživala sva tudi izven snemanja, tako, da se je nekako vse skupaj tako poklopilo ... Sem zelo srečen."

In še: "Sva zelo podobna, kar se tiče najinega pristopa do igranja. Sva dva igralca, ki sva zelo predana svojemu delu, ki pa tudi zelo zlahka ločujeva naju od najinih likov."

40-letna Weilova, ki se je spomnimo predvsem po seriji Midve z mamo (Gilmore Girls), v seriji igra odvetnico Bonnie Winterbottom, Weber pa moralno oporečnega Franka Delfina. V seriji, kjer vročih prizorov ne manjka, sta se lani jeseni posteljnim aktivnostim v eni epizodi predajala tudi njuna lika.

Oba sta se ločila lani

Just Jared poroča, da se par skrivoma dobiva že skoraj leto dni, šele v zadnjem mesecu pa romance ne skriva več, saj so ju paparaci ujeli med sprehodom z roko v roki v West Hollywoodu. Igralca sta praktično istočasno lani končala svoja zakona - Weber se je po samo devetih mesecih zakona ločil od soproge Giselle, Weilova pa po desetih letih zakona od igralca Paula Adelsteina, s katerim ima šestletno hčerko Josephine.

V pondeljek je Weber po Twitterju Weilovi voščil za rojstni dan: "Vse najboljše moji lepi in nadarjeni pajdašinji v zločinu ... @liza_weil."

How to Get Away With Murder, še ena iz serije uspešnic hiperproduktivne producentke in scenaristke Shonde Rhimes, je predvsem proslavila veteransko igralko Violo Davis, ki je za vlogo nepopustljive odvetnice Annalise Keating prejela emmyja, letos pa je zbirki dodala še oskarja za vlogo v filmu Ograje (Fences). Trenutno snemajo četrto sezono.

K. S.