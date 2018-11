Po želji dodamo popečene kocke kruha. Foto: Dobro jutro Dodaj v

Solata "po primorsko"

Ideja za lahko kosilo ali malico

27. november 2018 ob 14:10

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 500 g (2 vrsti) solate, 100 g hrušk, 50 g mandljev, 200 g piščančjih prsi, 200 g kraškega pršuta, 100 g sira Tolminec, mlada čebula, 1 dl terana, 100 g idrijske zaseke, 2 kokošji jajci, 50 g tolminskega želodca, malo soli, malo kisa, malo oljčnega olja, malo belega popra.



Solato očistimo in narežemo na manjše kose. Piščančje prsi narežemo na rezine in ga popečemo. Pršut narežemo na tanko in ga v ponvi posušimo, da postane hrustljav. Mandlje popražimo v suhi ponvi. Tolminski sir naribamo in ga potresemo po papirju za peko ter ga postavimo v mikrovalovno pečico za približno eno minuto. Čebulo narežemo na četrtine in jo damo v posodo s teranom, dodamo ščepec soli ter postavimo v večji lonec, napolnjen z vodo. Pazimo, da voda ostane pri 70 stopinjah. Kuhamo uro in pol. V enaki vodi skuhamo še jajci.

.

Solato pomešamo s piščancem, narezanim na kocke, grobo nasekljanimi mandlji, oljčnim oljem, soljo in kisom. Pomešamo in postavimo na krožnik, nanjo pa še popečen kraški pršut in hrustljavega tolminca. Čebulo ločimo po slojih in jo nadevamo z zaseko. Želodec narežemo na tanko, postavimo v skledico in dodamo kuhani jajci, po želji pa še popečene kocke kruha.

Sa. J., Dobro jutro