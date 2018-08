Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Jajca na domiselen način. Foto: Facebook stran oddaje Dobro jutro Dodaj v

Solata z jajčnim nadevom

Odličen za nadev v klasičnem sendviču

18. avgust 2018 ob 11:20

Ljubljana - MMC RTV SLO

Za pripravo potrebujete: 8 velikih jajc, 4 žlice majoneze, 2 žlici sesekljanega drobnjaka, sol in sveže mlet črni poper, 6 listov zelene solate, papriko za okras, hrustljav kruh.

Jajca previdno položite v ponev z mrzlo vodo. Ponev postavite na štedilnik ali kuhalno ploščo in počasi zavrite. Ko voda zavre, jajca kuhate 7 minut.

Jajca sperite z mrzlo vodo in pustite, da se ohladijo, nato jih olupite. Dve jajci grobo sesekljajte in zmešajte z majonezo, drobnjakom in začimbami. Na krožnik razporedite liste zelene solate in na vsak list položite žlico jajčnega nadeva. Okrasite s papriko v prahu in postrezite s hrustljavim kruhom.



Nasvet: Uporabite kot nadev v klasičnem sendviču ali pa naložite v skodelice za dodatek h kosilu ali večerji.

Uroš Mijajlovič, Dobro jutro