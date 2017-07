Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Ješprenj čez noč namočimo v vodi, šele nato ga skuhamo. Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Solata z ješprenjem in zelenjavo

Ohlajeni ješprenj zmešamo z zelenjavo

14. julij 2017 ob 11:36

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 20 dag ješprenja, 2 manjši bučki, 2 mladi čebuli, 6 drobnih korenčkov, peteršilj, bazilika, olivno olje, limona, sol, poper.

Ješprenj namočimo čez noč in ga naslednji dan skuhamo. Bučke olupimo in jih nekaj minut blanširamo. Korenje ostrgamo in narežemo na kolobarje, mlado čebulo ravno tako narežemo na kolesca.

Nekoliko ohlajeni ješprenj zmešamo z narezanimi bučkami, korenjem in čebulicami. Prelijemo z limoninim sokom, pokapamo z oljem, solimo in zmešamo.