Solata za vroče poletne dni

Tudi tako se lahko ohladite

25. julij 2017 ob 14:43

MMC RTV SLO

Sestavine: 1 gomolj ali 2 stebli stebelne zelene, 2 jabolki, 3 korenčki, 3 žlice kisa, 1 žlica sladkorja, 3 žlice kisle smetane, 3 žlice majoneze.

Gomolj zelene olupimo in nastrgamo (če smo uporabili steblo, ga le narežemo na manjše koščke). Olupimo in na drobne rezance nastrgamo tudi jabolka in korenček.

Kislo smetano, majonezo, sol, sladkor in kis dobro zmešamo v solatni preliv.

Z njim prelijemo zelenjavo in dobro premešamo. Tako pripravljeno solato postrežemo takoj.