Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Som v pečici z mešano zelenjavo. Foto: Dobro jutro Dodaj v

Som v pečici z mešano zelenjavo

Recept Boštjana Palčiča

31. januar 2018 ob 15:38

Ljubljana - MMC RTV SLO

Potrebujemo: soma (od 0,8 do 1 kg), oljčno olje, sol, bel poper, 1 bučko, 2 sveži papriki, 1 koromač, dobro pest paradižnika češnjevca, 6 strokov česna, 1 srednje veliko čebulo, 4 krompirje, peteršilj, rožmarin, majaron, koper, maslo, 1 dl suhega belega vina.

Postopek:

Krompir olupimo in narežemo na koščke, paprike operemo, jim odstranimo semena in narežemo na kocke, česen olupimo in narežemo na četrtine (1 strok pustimo cel), bučko olupimo, po dolgem narežemo na četrtine in vsako četrtino na koščke. Koromač in olupljeno čebulo narežemo na večje kose, paradižnik češnjevec samo operemo. Vso zelenjavo (razen krompirja) v skledi pomešamo, solimo in polijemo z nekaj oljčnega olja. Rožmarin in majaron stremo v možnarju in ju dodamo zelenjavi. Vse dobro premešamo. Očiščeni ribi v trebušno votlino damo vejico peteršilja, strok česna in košček masla, pokapamo jo z limoninim sokom, solimo in popramo ter postavimo na sredino pekača, ki smo ga namastili z oljčnim oljem. Poleg ribe naložimo krompir.

Več receptov na dobrojutro.rtvslo.si.



Ribo s krompirjem damo v predhodno ogreto pečico in pečemo na 200 °C. Po približno 20 minutah na krompir naložimo zelenjavo, vse skupaj polijemo z vinom in spečemo do konca. Če imamo radi bolj hrustljavo zelenjavo, jo lahko dodamo tik pred koncem pečenja.

D. S., recept Boštjana Palčiča (oddaja Dobro jutro)