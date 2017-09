Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Vročo marmelado razlijemo v vroče kozarčke, vrat še enkrat obrišemo z alkoholom in tesno zapremo. Foto: Dobro jutro Dodaj v

Sončni džem z melono

Marmelada iz sadja in zelenjave

25. september 2017 ob 10:57

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 3 srednje velike očiščene in na kocke narezane melone, 0,5 kg očiščene in na kocke narezane muškatne buče, 3 velike naribane korenčke, 2 pomaranči (lahko 1 pomaranča in ena grenivka), vsaj 70 dag sladkorja, pol žličke ingverja v prahu, malo kardamoma (po želji), sok 2 limon in ene limete, strok vanilje, 10 g agarja.

Sadje, bučo in korenček očistimo in narežemo na kocke. Pri pomarančah odstranimo čim več bele kožice, ker greni. Primešamo sladkor in začimbe ter pustimo namočeno čez noč. S tem skrajšamo čas kuhanja. Naslednji dan pristavimo na štedilnik, pustimo, da zavre in kuhamo na zmernem ognju, dokler se ne začne gostiti. Vmes pogosto premešamo.

Nato zmes pretlačimo in še enkrat pustimo vreti, dokler ne dobimo primerne gostote. Čas kuhanja skrajšamo, če dodamo agar ali naravni rastlinski pektin (npr. jabolčne lupine) in kuhamo še nekaj minut (test želiranja: na krožnik, ki ga imamo v hladilniku, da je čim bolj mrzel, kanemo marmelado, in če se ne razlije oz. ostane lepka na prst, pomeni, da imamo pravo gostoto in je dovolj kuhana; pri agarju se mora kapljica res precej ohladiti).

Med tem lične kozarčke operemo in jih vsaj za 10 minut brez pokrovčkov damo v pečico na 180 °C. Pokrovčke dobro razkužimo z alkoholom (lahko kar žganje).

Vročo marmelado razlijemo v vroče kozarčke, vrat še enkrat obrišemo z alkoholom in tesno zapremo. Kozarčke pokrijemo s krpo, da se počasi ohlajajo.

T. K. B., Metka Paragi (Dobro jutro)