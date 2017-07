Sophie Turner: scenariji Igre prestolov kot učbeniki o spolnosti

Britanska igralka o pasteh odraščanja pred kamero

3. julij 2017 ob 16:56

Odraščanje ob snemanju serije, kot je Igra prestolov, je lahko tudi poučno, pravi igralka Sophie Turner, ki trdi, da se je sproti ob prebiranju scenarijev kot 13-letno dekle naučila veliko o spolnosti.

"Za oralni seks sem prvič slišala, ko sem brala scenarij za Igro prestolov. Stara sem bila 13 let. Vau! Ljudje to počnejo? To je fascinantno," se je v šali spominjala 21-letna Turnerjeva v intervjuju za časopis Sunday Times. "To je bila moja spolna vzgoja, najbrž," je še dodala igralka.

V intervjuju, ki je še en v seriji napovedi nove sezone Igre prestolov, se je dotaknila tudi resnih pasti odraščanja pod budnim očesom javnosti. Ena izmed teh je tudi izpostavljenost na družbenih omrežjih. "V pogodbah je zapisano, da moramo imeti svoje kanale na družbenih omrežjih, da na njih promoviramo projekte. Prav trpela sem, ker sem mogla objavljati fotografije. In ekipa za družbena omrežja na moji agenciji mi je govorila: 'Moraš objavljati fotografije vsak dan, da zadržiš svoje sledilce!' Bila sem jezna. Ampak sem to počela. Nato pa sem se vznemirila ob prvem negativnem komentarju," je priznala Turnerjeva.

Družbena omrežja so jo prav tako spremenila kot osebnost. "Prej sem bila ekstrovertirana osebnost - najbolj živahno dekle v sobi. Toda, ko sem začela objavljati na družbenih omrežjih, sem se povlekla v ozadje. Raje sem ostajala doma in počela nič, kot da bi se družila s prijatelji. In to zato, ker se me je zelo dotaknilo obsojanje drugih," je še dodala igralka.

Britanska igralka je postala glavna tema pogovorov med oboževalci leta 2015, ko je bil njen lik v seriji posiljen. Brutalni prizor je sprožil precej ogorčenja, na katerega Turnerjeva ni bila pripravljena. "Nikoli se nisem v resničnem življenju soočila s posledicami spolnega napada - niti nisem poznala nikogar, ki se je. Posledica tega prizora je bilo veliko dvignjenega prahu, ker smo si drznili kaj takšnega pokazati na televiziji. In moj prvi odziv je bil, da mogoče ne bi smeli," je razlagala igralka. Toda na koncu je spremenila svoje mnenje in danes trdi, da bi se morali več pogovarjati o tem.

Zasebnost varuje pred javnostjo

Turnerjeva se je konec lanskega leta začela več pojavljati tudi v rumenih medijih, predvsem na račun svoje zveze s sedem let starejšim pevcem skupine DNCE in igralcem Joejem Jonasom. "Sem v zvezi, toda to je zelo zasebna zveza," je poudarila v intervjuju.

"Tako srečna nisem bila že dolgo. Nekaj časa sem se zaprla vase in pozabila, kaj je zabava. Druženje s prijatelji, kosila z njimi, življenje brez skrbi ... Ljudje, ki sem jih srečala v zadnjem času, so me potegnili iz tega. Res so mi pomagali rešiti moje negotovosti. Zdaj lahko pozabim na stvari, s katerimi sem se obremenjevala včasih," je še zaključila igralka.

