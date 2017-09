"Sosed" Colin Firth je dobil italijansko državljanstvo

Ocenite to novico!

Zvezdniki s tujimi državljanstvi

23. september 2017 ob 16:20

Rim - MMC RTV SLO, STA

Po tem, ko je novozelandska glasbenica Lorde dobila hrvaško državljanstvo, britanski igralec Ralph Fiennes pa srbsko, je za nov potni list bogatejši britanski igralec Colin Firth.

Britanec, znan po filmih, kot so Kraljev govor, Dnevnik Bridget Jones in Mamma Mia, je v petek dobil italijansko državljanstvo.

"Colinu Andrewu Firthu je bilo danes podeljeno italijansko državljanstvo. Znani igralec, dobitnik oskarja za film Kraljev govor, je poročen z Italijanko in je že večkrat pokazal ljubezen do naše države," so sporočili z italijanskega notranjega ministrstva.

Firth, ki odkrito nasprotuje odločitvi Velike Britanije, da izstopi iz Evropske unije, je že maja napovedal, da bo zaprosil zanj.