Sotočje gosti še en festival - tokrat za ljubitelje reggaeja

Začenja se Overjam

15. avgust 2017 ob 12:26

Tolmin - MMC RTV SLO, STA

Z uvodnim dnem se na Sotočju začenja 6. mednarodni reggae festival Overjam. Do sobote se bodo na festivalskih odrih zvrstila mnoga velika imena reggae, dub, dancehall oziroma jungle glasbe.

Med drugim bodo na oder stopili Ky-Mani Marley, Don Carlos, Freddie McGregor, Alborosie, Richie Spice in Dub Fx, za zabavo pa bodo poskrbeli tudi selektorji in sound systemi.

Uvodni dan so organizatorji poimenovali Early Arrival, zaznamoval pa ga bo Dub FX, ki se mu bo na saksofonu pridružil Mr. Woodnote.

Festival bo potekal na treh odrih, kjer se bo skupno zvrstilo več kot 80 nastopajočih. Rumeni oziroma glavni oder bo gostil nosilna imena letošnje izdaje – v sredo, na otvoritveni dan festivala, bodo tam obiskovalce zabavali italijanski glasbenik Alborosie s Shengen Clanom, The Toasters in slovenski reggaejaši Raggalution.



V četrtek na Overjam prihaja Don Carlos, soustanovitelj Black Uhuru, ki ima tudi pestro samostojno kariero, nastopil pa bo s svojim Dub Divison bendom in dancehall zasedbo Ward 21. V petek bo nastopil Ky-Many Marley, sin slovitega Boba Marleyja, in Trixstar ter Skarra Mucci. V soboto bodo med vrhunci dneva nastopi Richieja Spicea in veterana reggae glasbe Freddieja McGregorja, ki bo na Overjamu nastopil s sinovoma Chinom in Stephenom "Di Genius-em" McGregorjem ter svojim Big Ship Bandom.

Na Zelenem odru bodo nastopili selektorji reggae, ska, dancehall in dub glasbe, na Rdečem odru pa številni sound systemi – v četrtek bo tam med drugim nastopil veteran jungla General Levy.

Organizatorji obljubljajo tudi pestro dnevno dogajanje. Obiskovalci bodo lahko sodelovali na številnih delavnicah, nadaljevala pa se bo tudi tradicija animacijsko-ustvarjalnega programa za otroke Overjam4Kidz in izobraževalnega programa v okviru univerze Overjam.

P. B.