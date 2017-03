Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Souffle brez glutena Foto: Dejan Ulaga (arhiv oddaje Pregreha brez greha) Cheesecake malo drugače. Foto: Dejan Ulaga (arhiv oddaje Pregreha brez greha)

Sufle brez glutena in cheesecake

Recepta iz oddaje Pregreha brez greha

4. marec 2017 ob 18:14,

zadnji poseg: 4. marec 2017 ob 18:14

Ljubljana - MMC RTV SLO

Souffle brez glutena (za 4 osebe): 3 rumenjaki, 300 ml mandljevega mleka, 20 g koruznega škroba, 7 beljakov, 80 g nadomestka sladkorja – sukrina, 275 g temne čokolade brez sladkorja.

Stopimo čokolado. Združimo mleko in škrob ter zavremo ter dodamo med stopljeno čokolado. Dobro premešamo. Medtem stepemo beljake z nadomestkom sladkorja do rahlega snega in ga nekaj dodamo med mleko s čokolado. Dodamo rumenjake in preostali beljakov sneg. Pečemo v namazanih in posutih modelčkih na 190 stopinjah, 6 -7 minut.

Poleg se prileže sveže jagodičevje in trak bele čokolade za dekor.

Cheesecake (za torto premera 22 cm)

Podloga: 300 g mletih mandljev, 100 g masla, 100 g koruznega škroba, jajce.

Vse sestavine umešamo in damo v pečico.

Krema: 500 g rikote, 130 g nadomestka sladkorja - sukrina, 1 velika žlica sode bikarbone, 1 velika žlica koruznega škroba, 3 velika jajca, 150 g kisle smetane, 2 veliki žlici kakava.

Sestavine natehtamo, rikoto damo v posodo mešalnika, dodamo sladkor in stepamo. Umešamo jajce za jajcem - nato med seboj premešane suhe sestavine počasi dodajamo v mešanico, žlico za žlico.

V tekočo maso dodamo 175 g temne čokolade brez sladkorja (stopljeno). Pečemo v kopeli na 180 stopinjah 45 minut. Poleg pečenega cheesecaka po želji pripravimo 100 g mešanega sadja (jagodičevja), ki ga lahko rahlo pretlačimo.

Dober tek!

T. K. B., Gorazd Potočnik (Pregreha brez greha)