Southgate želi umiriti razgrete starše mladih nogometašev

Ključno je pozitivno spodbujanje otrok

30. november 2018 ob 13:45

London - MMC RTV SLO, STA

Selektor angleške nogometne reprezentance Gareth Southgate starše in trenerje poziva, naj nehajo vpiti na mlade nogometaše. Skupaj z Angleško nogometno zvezo (FA) je izdal tudi priročnik z naslovom "Delamo le pozitivno".

V zadnjih letih se je vedenje na in ob nogometnih zelenicah izboljšalo, še vedno pa je veliko kričanja staršev in trenerjev, ki se razburjajo na sodnike in na različne načine spodbujajo mlade igralce. Zaradi tega je Angleška nogometna zveza zagnala kampanjo, s katero želi izobraziti starše, trenerje in tudi igralce. Raziskava zveze je namreč pokazala, da se kar 90 odstotkov mladih nogometašev bolje vede in tudi igra, če od staršev slišijo pozitivne besede.

V okviru kampanje je nogometna zveza izdala tudi priročnik Delamo le pozitivno, ki sloni na petih pozitivnih stališčih treniranja angleškega selektorja Garetha Southgatea. Ta si pri svojem delu prizadeva ustvariti pravo okolje, voditi s pozitivnim ravnanjem, razumeti igralce, zgraditi pozitivno okolje in ustvariti vedenjski vzorec, ki ga poganja miselnost 'vse je mogoče'.

"Sem velik podpornik miselnost, da se stvari delajo le pozitivno. Sem velik zagovornik, da je pozitivna spodbuda ključna v razvoju mladih. Naloga trenerjev je, da damo mladim ljudem samozavest, enaka je naloga staršev. Moj oče je bil moj prvi trener. Moji starši so bili veliki podporniki, a niso veliko govorili. Zelo občasno so mi dali kakšen nasvet," je povedal Southgate.

Pomembno je, da mladi uživajo

Southgate upa, da bo Angleška nogometna zveza s kampanjo spodbudila mlade fante in dekleta, da uživajo v nogometu, poroča spletna stran The Week. "Zapomnite si, da so to otroci in da jih želimo razviti kot ljudi. Najpomembneje je, da uživajo v nogometu. Majhen odstotek bo šel v profesionalizem, toda to ne sme biti cilj trenerjev otrok."

Že leta 2013 je podobno, le da na bolj neposreden in svojevrsten način, staršem sporočil nekdanji kapetan angleške izbrane vrste Gary Lineker: "Če bi starše le lahko j***** utišali in s tem dovolili otrokom, da uživajo, bi bili začudeni, kakšno razliko bi opazili." "Obstaja posebna vrsta staršev, ki na tekmah izrekajo smešne žaljivke sodnikom in celo mladim igralcem, ki bi jih morali podpirati. Kot da bi svoje neizživete sanje skušali doseči prek svojih otrok," je dodal Lineker in ocenil, da ravnanje staršev, ki na preveč tekmovalen način doživljajo tekme svojih otrok, škodi tako razvoju otrok kot tudi nogometa.

M. Z.