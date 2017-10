Spaceyjevo "opravičilo, ki enači homoseksualnost s pedofilijo", razburja Hollywood

Netflix je napovedal ukinitev serije Hiša iz kart

31. oktober 2017 ob 11:33

Los Angeles - MMC RTV SLO

Le dan po razkritju, da je Kevin Spacey pred več kot tremi desetletji spolno nadlegoval takrat 14-letnega igralca Anthonyja Rappa, je Netflix potrdil, da serijo Hiša iz kart, v kateri ima Spacey glavno vlogo, ukinja. Sočasno se nad igralca zgrinjajo očitki zaradi neposrečenega in celo škodljivega razkritja spolne usmerjenosti.

Broadwajski in filmski igralec Rapp je namreč v pogovoru za BuzzFeed razkril, da je imel leta 1986, ko mu je bilo 14 let (Spacey pa 26), izjemno travmatično srečanje z dvakratnim oskarjevcem. S Spaceyjem sta se spoznala, ko je Rapp igral v broadwajski predstavi Precious Sons z Edom Harrisom in Judith Ivey, in čeprav je Rapp "izgledal še mlajši od 14 let", ga je Spacey skupaj s tri leta starejšim prijateljem povabil v neki klub, kjer so se ves večer odlično zabavali. Nato pa jima je Spacey omenil, da čez nekaj dni prireja zabavo v svojem stanovanju na Manhattnu in da sta vabljena. Rapp je priznal, da je bil vabila takrat vesel in se je zabave "z veseljem udeležil".

Spacey ga je dvignil kot nevesto, položil na posteljo in legel nanj

"Ne spomnim se, kaj sem rekel svoji mami. Verjetno bom s tem izpostavil svojo ubogo pokojno mater kritikam glede njenega načina vzgoje, ampak saj veste, tisto so bili popolnoma drugi časi," je v intervjuju priznal danes 46-letni Rapp. Ker mu je na zabavi postalo dolgčas, je poiskal miren kotiček (neko spalnico), kjer je nato ves večer gledal televizijo. Kar naenkrat je na vratih zagledal "vidno pijanega Spaceyja" in ugotovil, da so očitno že vsi ostali zapustili zabavo. "Pomislil sem: 'O, vsi so šli. No, verjetno bi tudi jaz moral domov.'" Medtem se mu je Spacey brez besed približal, ga dvignil v naročje "kot ženin dvigne svojo nevesto", ga položil na posteljo in nato legel nanj.

Po nekaj trenutkih, ko je od šoka popolnoma "zmrznil", se je Rappu uspelo izviti izpod igralca, ga odriniti in se zateči v kopalnico. Nekaj minut pozneje je odprl vrata, Spaceyju rekel, da odhaja, nakar ga je ta pospremil do vrat in pomenljivo vprašal, ali je prepričan, da res želi oditi, Rapp pa mu je odgovoril pritrdilno in odšel, kakor hitro je lahko. Rapp je v pogovoru razkril, da se je tako tisti trenutek kot leta pozneje spraševal, kaj naj bi dogodek pomenil, po drugi strani pa mu je šele kasneje postalo jasno, da je Spacey storil nekaj nedoumljivega, "nekaj, česar nihče ne bi smel storiti 14-letnemu fantu".

Zvezdnikovo opravičilo, sočasno pa še razkritje, da je gej

Spacey se je takoj, ko je BuzzFeed objavil intervju, odzval z izjavo na Twitterju, v kateri je zapisal, da je "zgrožen ob poslušanju te zgodbe" in da se "dogodka ne spomni", a se vseeno Rappu globoko opravičil za svoje ravnanje. Sočasno pa razkril, da je zares istospolno usmerjen, o čemer se je govorilo že leta, a se je Spacey vedno izogibal neposredni potrditvi, da je gej. "Ljubim moške in z njimi sem se romantično zapletal vse svoje življenje in zdaj sem odločen zaživeti svoje življenje kot gej. S tem se želim soočiti iskreno in odprto in to se začne z revizijo mojega preteklega vedenja," je sklenil svojo izjavo.

Ravno to je najbolj razburilo ameriško gejevsko skupnost. Komik Billy Eichner je ob tem zapisal: "Kevin Spacey je pravkar izumil nekaj, kar do zdaj še ni obstajalo: slab trenutek za razkritje istospolne usmerjenosti." Zvezdnik, ki se je leta in leta izogibal potrditvi svoje spolne usmerjenosti, je to namreč razkril, da bi odvrnil pozornost od dejstva, da je spolno nadlegoval 14-letnika, je prvi opozoril Ira Madison v kolumni za Daily Beast, sledili pa so mu tudi v Združenju gejev in lezbijk v medijih GLAAD, kjer so zapisali: "Zgodb o potrditvi istospolne usmerjenosti ne bi smeli izkoriščati za odvračanje pozornosti od spolnega napada."

"Opravičilo", ki enači homoseksualnost s pedofilijo

Podobna so tudi stališča drugih znanih gejev in lezbijk iz sveta šovbiznisa, ki so drug za drugim izpostavljali, da Spaceyjevo "opravičilo" neupravičeno enači homoseksualnost s pedofilijo, torej vrača boj za pravice istospolno usmerjenih za desetletja v preteklost. Igralec in producent Zachary Quinto je tako opozoril na sporen način Spaceyjevega razkritja: "Način, kako je Spacey razkril svojo usmerjenost, je žalosten in problematičen. Namesto da bi to storil s ponosno dvignjeno glavo - v luči vseh svojih nagrad in dosežkov -, s čimer bi navdihnil na desettisoče mladih pripadnikov LGBTQ skupnosti po svetu, je to raje izkoristil za preračunljivo manipulacijo, s katero je hotel odvrniti pozornost od dejstva, da je skušal enega izmed njih zlorabiti."

Od nastajajočega škandala so se hitro distancirali tudi pri Netflixu in pojasnili, da bodo serijo Hiša iz kart predvajali le še prihodnje leto, nato pa jo ukinili, pri čemer so poudarili, da so odločitev sprejeli "že pred meseci". AP ob tem poroča, da je gledanost serije o povzpetniškem in manipulativnem Franku Underwoodu in njegovi ženi Claire (Robin Wright) po tretji sezoni začela hitro padati, po zadnjih raziskavah javnega mnenja pa bi gledalci raje gledali serijo, v kateri bi bila pozornost usmerjena samo na Claire, o čemer naj bi Netflix že razmišljal.

Vse širše posledice Weinsteinovega škandala

Po tem, ko je septembra izbruhnil škandal, v središču katerega se je znašel eden najvplivnejših ljudi v Hollywoodu, producent Harvey Weinstein, se sicer redno oglašajo zvezdnice in zvezdniki, ki so bili v preteklosti izpostavljeni spolnemu nadlegovanju ali celo spolnim zlorabam.

