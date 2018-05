Spaceyju stopil v bran režiser filma Zadnji tango v Parizu

Bertolucci ostro nad odločitev Ridleyja Scotta

1. maj 2018 ob 13:33

Los Angeles - MMC RTV SLO

Bernardo Bertolucci, tisti režiser, ki je priznal, da sta se z Marlonom Brandom domislila, da zamolčita prizor posilstva igralki Marii Schneider v filmski klasiki Zadnji tango v Parizu, je stopil v bran Kevinu Spaceyju.

58-letnega igralca so obtožbe spolnega nadlegovanja stale številnih vlog - med drugimi tudi tiste v filmu All the Money in the World.

Spomnimo: režiser drame Ridley Scott je po plazu obtožb, ki so se začele z izpovedjo broadwajskega zvezdnika Anthonyja Rappa, da ga je Spacey na neki zabavi v New Yorku leta 1986 spolno nadlegoval, igralca izbrisal iz svojega filma. V stranski vlogi tajkuna Jeana Paula Gettyja je Spaceyja zamenjal s Cristopherjem Plummerjem.

Bertolucci je na mednarodnem filmskem festivalu Bari izjavil, da bi se Scott moral sramovati svoje odločitve. "Ko sem izvedel, da se je Ridley Scott strinjal z brisanjem prizorov v filmu All the Money in the World, kjer se je pojavil Spacey, sem poslal sporočilo uredniku Petru Scalii, naj pove Scottu, da bi se moral sramovati svoje odločitve," je po poročanju spletnega portala Deadline dejal Bertolucci. "Za tem sem takoj hotel posneti film s Spaceyjem."

Njegove besede o podpori Spaceyja pa so zbrani na filmskem festivalu nagradili z velikim aplavzom, je poročal Hollywood Reporter. Bertolucci je pozneje dodal, da je podpornik gibanja #MeToo, in pohvalil prizadevanja, da se poveča zavedanje o nasilju nad ženskami po svetu.

Podpora Bertoluccija prihaja v dneh, ko obtožbe, ki bremenijo Spaceyja, preiskujejo organi oblasti tako v Los Angelesu kot v Londonu.

K. K.