Špageti s porom in jajcem

Začinimo s soljo in muškatnim oreščkom

2. februar 2017 ob 11:59

MMC RTV SLO

Sestavine: 32 dag špagetov, 25 dag očiščenega pora, 2 dl mleka, 10 dag pancete ali slanine, 3 žličke moke, 2 žlici olja, 1 rumenjak, peteršilj, muškatni orešček, sol.

Špagete skuhamo v osoljenem kropu. Por narežemo na kolobarje in pražimo na olju nekaj minut. Prilijemo malo vode, solimo in dušimo na šibkem ognju še dobrih pet minut.

Ko voda povre, dodamo na kocke narezano panceto ali slanino. Potresemo s peteršiljem in odstavimo. V kozici zmešamo moko in mleko. Segrevamo na šibkem ognju. Začinimo s soljo in muškatnim oreščkom. Mešamo, da dobimo gladko omako.

Odstavimo in vmešamo rumenjak. Zmešamo s porom in špageti ter takoj postrežemo.