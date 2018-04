Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Kremasto omako začinimo s soljo in poprom. Foto: freedigitalphotos.net Dodaj v

Špageti s špinačnim pestom

Malce drugačna omaka za testenine

23. april 2018 ob 11:45

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 40 dag špagetov, 40 dag špinače, olivno olje, 10 dag trdega ovčjega sira, 5 dag pinjol, približno 15 orehovih jedrc, sol, poper.

Špinačo očistimo, operemo in nekaj minut kuhamo v osoljenem kropu. Nato jo zelo dobro odcedimo in nasekljamo. Špagete prav tako skuhamo v osoljenem kropu. Orehova jedrca preberemo in nasekljamo. Špinačo, orehe, pinjole, nariban sir in nekaj žlic olivnega olja zmeljemo v mešalniku. Dodamo toliko olja, da dobimo gladko kremasto omako, ki jo začinimo s soljo in poprom.

Zmešamo z odcejenimi špageti in takoj postrežemo.