Spajsico Geri spet obiskala štorklja, tokrat je prinesla fantka

Malček je dobil ime Montague George Hector

21. januar 2017 ob 18:32

London - MMC RTV SLO

44-letna nekdanja pevka skupine Spice Girls je spet postala mama. Njena desetletna hčerka Bluebell Madonna je dobila polbratca, ki se je Halliwellovi rodil v zakonu s Christianom Hornerjem.

Horner, sicer vodja ekipe Red Bull v formuli ena, in glasbenica sta se poročila maja 2015, oktobra lani pa sta sporočila, da pričakujeta prvega skupnega otroka.

Še včeraj je pevka na Instagramu objavila svojo fotografijo z že velikanskim nosečniškim trebuhom, ki so jo tabloidi pospremili z besedami, da je "videti, kot da se bo vsak hip razpočila". In res se je - malček je na svet prijokal danes zjutraj, poimenovala sta ga Montague George Hector, ob rojstvu pa je tehtal 3.400 gramov.

Poleg Bluebell Madonne, katere oče je scenarist Sacha Gervasi, se je naraščaja razveselila še ena polsestrica - triletna Olivia, ki se je Hornerju rodila v 14 let trajajočem zakonu z Beverley Allen.

Dolgo sta bila le prijatelja

Halliwellova pa je imela v preteklosti precej razburkano ljubezensko življenje, od zveze z Robbiejem Williamsom in Fredom Durstom, afere z Gervasijem ter zveze z bogatašem Antonom Kaszubowskim, za katerega ni vedela, da je poročen. Srečo je nazadnje našla v objemu dve leti mlajšega Hornerja, s katerim sta se sicer spoznala že leta 2009, nato pa dolgo le prijateljevala.

Zvezo sta potrdila marca 2014, novembra pa na staromoden način - s časopisnim oglasom v londonskem časopisu The Times - razglasila zaroko.

Njuna poroka je nato čez pol leta v angleško mesto Woburn pritegnila številne znane obraze, med njimi tudi nekdanje dirkače formule ena Nikija Laudo, Jackieja Stewarta in Davida Coultharda, pa nekdanji Gerijini kolegici iz skupine Spice Girls Melanie Brown in Emmo Bunton, pa še pevko Myleene Klaas, komičarko in igralko Jennifer Saunders, televizijsko voditeljico Amando Holden ...

A photo posted by Geri Horner (@therealgerihalliwell) on Jan 21, 2017 at 7:15am PST

A photo posted by Geri Horner (@therealgerihalliwell) on Jan 20, 2017 at 12:43pm PST

T. H.