Špargljeva kremna juha s kruhom in kremnim sirom

Okusno in zdravo

12. maj 2018 ob 10:06

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine za štiri osebe: 15–20 špargljev, 1 mlada čebulica, 1 bučka cukini ali pest sveže špinače, žlica olja, 1 strok česna ali tretjina čajne žličke česna v prahu, 1 liter vode ali juhe, 200–300 gramov starega kruha, 1 čajna žlička soli, bel poper po okusu, ščepec suhega peteršilja, 2–3 žlice jogurta, 1–2 žlici kremnega sira.

Čebulico narežemo na drobno. V posodo prilijemo žlico olja in na njem popečemo čebulo. Ko se spusti, ji primešamo bučke in narezane šparglje, pražimo minutko. Dodamo namočem suhi česen.

Ko zadiši, prilijemo vodo in dodamo sol, poper, peteršilj ter kuhamo 10 minut. Takrat dodamo nadrobljen kruh, kuhamo minutko in vsebino spasiramo. Po okusu dosolimo in prelijemo v krožnike.

Jogurt in kremni sir zmešamo skupaj in postrežemo kot dodatek k juhi.

Sa. J., Recept Ane Žontar Kristanc (oddaja Dobro jutro)