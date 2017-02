Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Beneški karneval je eden najbolj znanih na svetu. Prvič naj bi ga organizirali leta 1162. Po desetletjih pozabe so ga ponovno obudili v 80. letih prejšnjega stoletja. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Spektakel na vodi otvoril beneški karneval

Pestro bo do 28. februarja

12. februar 2017 ob 13:01

Benetke - MMC RTV SLO/STA

Beneški festival, ki ga vsako leto obišče na tisoče obiskovalcev, se je uradno začel v soboto zvečer s spektaklom na vodi.

Otvoritvena slovesnost v beneških kanalih je imela naslov "lepota, morje in nečimrnost". Medtem ko so gondoljerji pluli po kanalih, so artisti v gondolah uprizorili predstavo, ki nikogar ni pustila ravnodušnega.

V mestu na vodi bo pestro vse do 28. februarja, ko se bo festival zaključil. Že danes bodo po kanalih plula posebna karnevalska plovila.

Otvoritev beneškega karnevala si lahko ogledate v spodnji galeriji.

