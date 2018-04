Spet razočarana Khloe Kardashian: Prevaral jo je Tristan Thompson

Zvezdnica je visoko noseča

11. april 2018 ob 16:43

Cleveland - MMC RTV SLO

V javnosti se pojavljajo govorice, da je košarkar Lige NBA Tristan Thompson prevaral svoje visoko noseče dekle Khloe Kardashian. V priljubljeni diskoteki naj bi poljubil neznano dekle, po spletu pa je zaokrožil tudi kočljiv videoposnetek, posnet oktobra lani ...

27-letni Thompson se je z neznano rjavolasko najprej pozabaval z diskoteki v New Yorku, v poznih jutranjih urah pa ga je pospremila tudi v njegov hotel. Neimenovan vir je za revijo Peple ob škandalu dejal, da naj bi Tristan Khloe varal neprestano.

Ob razkritju incidenta, ki se je zgodil pretekli konec tedna, je po spletu zaokrožil še en videoposnetek, ki Tristanu ne dela nobene usluge. Posnetek, ki je nastal nastal oktobra lani, namreč prikazuje Tristana, ki se poljublja neznanim dekletom, medtem ko ga drugo otipava.

Že drugič razočarana

Khloe Kardashian pa tokrat prevare ni izkusila prvič. Varal jo je tudi njen nekdanji mož Lamar Odom, ki naj bi jo, kot je v seriji Keeping Up with the Kardashians razkrila sama zvezdnica, varal celo na njeni rojstnodnevni zabavi, ona pa mu je to pomagala prikriti.

Družina Kardashian se na obtožbe še ni javno odzvala, vir pa je za revijo People povedal, da so člani družine ogorčeni in neizmerno razočarani, saj so bili prepričani, da je Thompson za Khloe idealni partner.

Tristan se je nosečnosti razveselil

Khloe Kardashian trenutno prebiva v Clevelandu, kjer s Tristanom pričakujeta rojstvo hčerke. Svojo nosečnost je zvezdnica sprva skrbno skrivala pred javnostjo, ker je čarobne trenutke najprej želela deliti z družino in najbližjimi prijatelji.

Ob potrditvi govoric o nosečnosti decembra lani pa se je na družbenih omrežjih oglasil tudi Thompson. Izjavil je, da se veseli, da bo znova postal oče. "Moja ljubezen, hvala, ker mi dovoliš, da sem del tvoje življenjske poti, in ker mi pustiš, da ta trenutek, ki ga bom vedno cenil, delim s teboj. Dekle, zdaj si videti bolje," je pod komentarji zapisal košarkar.

K. Ši.