Spice Girls zaradi velikega povpraševanja širijo turnejo

Dodale pet novih koncertnih datumov

11. november 2018 ob 13:11

London - MMC RTV SLO

Zasedba Spice Girls je pred dnevi napovedala veliko turnejo po Veliki Britaniji. Čeprav zasedba ne bo popolna, je bilo povpraševanje tako veliko, da so napovedanim datumom dodale nove koncerte.

Sprva so Melanie Brown, Emma Bunton, Geri Horner in Melanie Chisholm na družbenih omrežjih sporočile, da bo koncertov po britanskih stadionih šest, a so bile vstopnice tako hitro razprodane, da so jih dodale še pet.

Turnejo bi sprva morale začeti 1. junija 2019 v Manchestru, zdaj pa so na to lokacijo dodale še dva koncerta, en dodaten koncert bo tudi v Coventryju in dva v Londonu na znamenitem Wembleyju.

Mel C se je za neverjetno podporo oboževalcem zahvalila na Twitterju. "Vem, da ste bili zadnje čase zasuti s promocijskim materialom, a vseeno sem želela reči hvala, saj me je vsa podpora glede turneje čisto prevzela," je zapisala. "Tega resnično nisem pričakovala, odlično bo!"

Poleg tega pa so dekleta spregovorila tudi o tem, zakaj se jim na koncertih ne bo pridružila tudi peta članica Victoria Beckham. In sicer so, kot poroča Entertainment Tonight, razkrile, da je za sodelovanje nikoli niso niti vprašale. "Veste, kaj je pravzaprav kar precej smešno?" je Mel C vprašala v pogovoru za The Jonathan Ross Show. "Z Victorio sem se srečala pred kratkim in seveda smo v stiku, saj je še vedno del Spice Girls in nas tudi podpira, tako kot mi njo. Je pa izpostavila to, da je nikoli dejansko nismo vprašale, ali bi šla z nami na turnejo. Preprosto sklepale smo."

"Tega si ni želela," je dodala Emma. "Zasedena je z vsemi modnimi zadevami in je šla naprej. Naša filozofija je, da smo skupina in druga za drugo skrbimo tako na odru kot zunaj odra. Druga drugo podpiramo in podpiramo tudi njo, še vedno je velik del naših življenj, zato ni nikakršnih zamer."

Dekleta so sicer napovedala, da bo koncertov še več, vendar za zdaj še niso razkrile nobenih novih datumov.

P. B.