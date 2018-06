Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Špinačo kuhamo le nekaj minut. Foto: freedigitalphotos.net Dodaj v

Špinačna juha s skutnimi cmočki

Potrebujemo 30 dag mlade špinače

15. junij 2018 ob 09:31

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 30 dag mlade špinače, 2 šalotki, 1 strok česna, približno 10 dag masla, 9 dl zelenjavne jušne osnove, 1 dl kisle smetane, 2 jajci, 8 dag drobtin, 10 dag skute, 2 žlici peteršilja, sol.

Rumenjaka in 8 dag masla penasto umešamo. Dodamo drobtine, skuto in peterešilj, zmešamo in solimo.

Beljaka stepemo v sneg in ga vmešamo v maso. Špinačo operemo in narežemo. Na žlici masla popražimo nasekljano šalotko in česen, dodamo špinačo in jo podušimo. Zalijemo z jušno osnovo, zavremo in kuhamo pet minut. Začinimo, zmeljemo s paličnim mešalnikom in vmešamo kislo smetano.

Maso z žlico oblikujemo v cmočke, ki jih zlato opečemo na maslu. Postrežemo jih v juhi.