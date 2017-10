"Spolni prestopnik in pornograf" Terry Richardson vendarle na udaru

Kontroverzni modni fotograf Terry Richardson se je dolga leta mirno otepal očitkov o spolnih nadlegovanjih, nova moralna ozaveščenost Hollywooda pa se je zdaj vendarle obregnila tudi ob njega.

Zadnje tedne poročamo o padcu s prestola slovitega producenta Harveyja Weinsteina, njegova afera pa je bila kamenček, ki je sprožil plaz - ženske ena za drugo nizajo obtožbe o nizkotnih dejanjih vplivnih mož z estrade, podjetja, ki so dolga leta dobro vedela, za te obtožbe, pa zdaj kar tekmujejo med sabo, kdo bo grešnikom naložil večjo kazen.

Med njimi se je zdaj znašlo tudi znano založniško podjetje Condé Nast International, ki stoji za uglednimi revijami kot so Vogue, GQ, Glamour, Vanity Fair in Wired. V medijih je namreč zaokrožilo interno elektronsko sporočilo, ki ga je osebju poslal operativni direktor James Woolhouse ter v njem oznanil, da podjetje ne želi več sodelovati z 52-letnim Richardsonom in naročil, naj ne objavijo nobenega materiala, ki ga je morebiti že posnel za njih in naj ga zamenjajo z drugim.

Sporočilo je prišlo v 24 urah po objavi članka, v katerem se je časnik The Times jezno spraševal, zakaj ima "Harvey Weinstein iz sveta mode", ki je sodeloval z največjimi zvezdnicami in posnel številne portrete pomembnih osebnosti, celo Baracka Obame, še vedno podporo modnih gurujev.

Obtožbe v preteklosti naletele na gluha ušesa

V zadnjih letih, pravzaprav že kar desetletju, so se proti Richardsonu, namreč že večkrat izrekle manekenke, ki jih je fotografiral - v njihovi družbi naj bi se neprimerno obnašal in jih spolno nadlegoval.

Prva ga je javno obtožila danska supermanekenka Rie Rasmussen, ki je povedala, da fotograf svoj položaj moči v modni industriji zlorablja za spolno nadlegovanje mladih in naivnih žensk, ki se mu ne upajo upreti, saj bi se tem lahko ogrozile svojo kariero. Leta 2013 se je na spletu pojavila peticija, v kateri je britanska najstnica pozvala lastnike zvenečih blagovnih znamk, naj nehajo najemati "spolnega prestopnika in pornografa" Richardsona, zbrala je več kot 33.000 podpisov.

Leto pozneje se je oglasilo še več manekenk in ga obtožilo, da jih je spolno zlorabljal, a sam je obtožbe zavrnil in mirno nadaljeval svoje delo. Terry je umetnik, ki je znan po tem, da pri svojem delu spolnost pokaže zelo nazorno. A vsi njegovi modeli so v to privolili," je takrat dejal njegov predstavnik. "Potem naj se pač ne fotografirajo več tako," je Richardson sporočil manekenkam in dodal: "Jaz sem pomirjen z vsem in to je zame najpomembnejše."

V bran so mu večkrat stopili tudi slavni obrazi z Jaredom Letom na čelu in naročniki, med njimi recimo Tom Ford, ki je s fotografom sodeloval v času, ko je bil kreativni vodja pri znamki Gucci in sta skupaj pred dobrim desetletjem ustvarila že kar razvpito kampanjo z izrazito seksualnim nabojem, pozneje sta podobno sodelovala še za Fordovo lastno znamko. Terry je delal tudi za Valentino in YSL, pa za dostopni Target in H & M.

Zdaj roke dviga tudi Valentino

Po odločitvi založnikov Condé Nast pa je val pravičnosti zajahal tudi Valentino, ki ga je sicer prav pred kratkim najel za novo kampanjo za leto 2018, kar je razvidno iz fotografij, prejšnji teden objavljenih na Instagramu modne hiše.

Zdaj pa so njegovo ime z njih izbrisali ter v uradni izjavi zatrdili, da je bilo njihovo zadnje sodelovanje z omenjenim fotografom julija letos in da morebitne nove kampanje z njim ni v načrtu. In dodali, da obtožbe proti Richardsonu jemljejo zelo resno.

