Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Spomladanska solata z regratom, redkvicami, šparglji in svežim sirom. Foto: Oddaja Dobro jutro Dodaj v

Spomladanska solata z regratom, redkvicami, šparglji in svežim sirom

Recept iz oddaje Dobro jutro

13. maj 2018 ob 10:21

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine za en solatni krožnik: 1 večja pest motovilca, 1 slaba pest regrata, 1 jajce, 2-3 šparglji, 3-4 redkvice, 20-30 gramov svežega sira, 3 žlice olivnega olja, 2-3 žlice kisa, 1 čajna žlička polnozrnate gorčice, 1/3 čajne žličke soli, ščepec črnega popra, kruh.

Jajce položimo v hladno vodo in mu dodamo žlico kisa in ščep soli. Ko tekočina zavre, ploščo ugasnemo in pustimo jajce v vreli vodi 10 minut. Kuhanega malo ohladimo in olupimo.

Šparglje kuhamo v soljeni vreli vodi 5 minut, nato pa jih položimo v hladno vodo. Olivno olje, gorčična semena, kis in sol fino premešamo.

Več receptov na dobrojutro.rtvslo.si.



Motovilec in regrat razporedimo po krožniku. Dodamo na kolobarje narezane redkvice in blanširane šparglje. Nadrobimo svež sir. Na sredino dodamo razpolovljeno jajce in ga malce posolimo in popopramo.

Čez sestavine dodamo gorčični preliv in postrežemo zraven svežega kruha.

D. S., recept Ane Žontar Kristanc (oddaja Dobro jutro)