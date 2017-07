Spopad tehnoloških velikanov: "Neodgovorni" Musk proti "omejenemu" Zuckerbergu

Vroča tema: Razvoj umetne inteligence

25. julij 2017 ob 16:57

San Francisco - MMC RTV SLO

Tehnološka velikana Elon Musk in Mark Zuckerberg sta se zapletla v precej razvnet spor glede umetne inteligence (AI). Zuckerberg je kritiziral Muskove nazore kot "neodgovorne", Musk pa mu je vrnil in označil Zuckerbergovo razumevanje umetne inteligence za "omejeno".

Znano je, da imata Zuckerberg, ustanovitelj Facebooka, in Musk, ustanovitelj podjetja Tesla Motors, diametralno različne poglede na temo umetne inteligence - Zuckerberg je goreč privrženec njenega razvoja, medtem ko jo Musk smatra za "skrajno eksistencialno tveganje za človeško civilizacijo". Musk si tudi želi, da bi podjetja, ki delajo na AI-ju, upočasnila svoje vajeti, da bi zagotovila, da nehote ne ustvarijo česa nevarnega.

Zuckerberg je ta konec tedna med pogovorom z uporabniki prek aplikacije Facebook Live odgovarjal na vprašanje enega od gledalcev, kaj meni od AI in kako bi lahko ta vplivala na svet. Ob tem je omenil še Muskove besede, da je njegov največji strah za prihodnost prav AI.

Zuckerberg mu je odgovoril takole: "Imam precej trdno stališče glede tega. Sem optimističen. Mislim, da lahko zgradiš stvari, svet pa se z njimi izboljša. Z AI še posebej pa sem resnično optimističen. Kar pa se tiče negativcev, ljudi, ki skušajo zbrati podporo za tovrstne apokaliptične scenarije ... preprosto jih ne razumem. Res je negativno in v nekih ozirih dejansko mislim, da je tudi zelo neodgovorno."

"Največja težava, ki preti človeštvu"

Musk je nedavno AI opisal kot najbolj strašljivo težavo, ki preti človeštvu, in dejal, da mora biti čim prej regulirana. Zuckerberg tovrstne strahove zavrača. "V naslednjih pet do deset letih bo AI prinesla ogromno izboljšav kakovosti naših življenj. Eden glavnih vzrokov smrti so danes prometne nesreče in če lahko to z AI ukinemo, bo to dramatična izboljšava," meni 33-letni Američan.

"Kadarkoli slišim ljudi govoriti, kako bo AI v prihodnosti škodila ljudem, si mislim, ja, veste, tehnologijo se da na splošno vedno uporabiti za dobro in za slabo, zato moraš biti pazljiv, kako jo sestaviš, kaj sestaviš in kako se bo to uporabljalo. A da ljudje zagovarjajo upočasnitev postopka gradnje AI, se mi zdi skrajno vprašljivo. Težko dojamem, zakaj bi kdo to zagovarjal."

46-letni Musk mu je odgovoril kar po Twitterju: "Govoril sem z Markom o tem. Njegovo razumevanje te problematike je omejeno."

Številni imajo pomisleke

Spletni velikani, kot sta Facebook in Google, gradijo svojo prihodnost na temelju AI, a, kot piše Independent, imajo mnoga velika imena v industriji resne pomisleke. "Resnično tveganje z AI ni zloba, ampak nesposobnost. Super inteligentna AI bo izjemno dobra pri izpolnjevanju svojih ciljev, če pa ti cilji ne bodo poravnani z našimi, smo v velikih težavah," je dejal na to temo sloviti fizik Stephen Hawking.

Pomisleke ima tudi Microsoftov šef Bill Gates: "Najprej bodo stroji opravljali za nas veliko opravil in ne bodo super inteligentni. To bi moralo biti pozitivno, če bomo zadevo pravilno upravljali. A po nekaj desetletjih bo AI dovolj močna, da bo predstavljala tveganje. Strinjam se z Elonom Muskom in nekaterimi drugimi glede tega in ne razumem, zakaj nekatere ljudi to ne skrbi."

