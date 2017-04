Sporni oglas s Kendall Jenner v glavni vlogi že umaknili

Oglas je sprožil ogromno kritik

6. april 2017 ob 09:29

Los Angeles - MMC RTV SLO/Reuters

Kendall Jenner je s podjetjem Pepsi sodelovala pri njihovem najnovejšem oglasu, ki je v javnosti takoj po izdaji sprožil ogromno kritik in so ga bili zaradi velikega razburjenja primorani umakniti.

Oglas kaže Jennerjevo, ki je sredi modnega fotografiranja, ko na ulici vidi protestnike. Z zanimanjem si ogleduje množico, ki jo privabi, da si odstrani lasuljo, izbriše ličila in se jim pridruži. Ob tem enemu izmed policistov, ki nadzorujejo protest, podari pločevinko Pepsija. S tem mu na obraz privabi nasmeh, kar pri protestnikih sproži veselje, smeh in objeme.

Povsem nasproten učinek

Kritiki so takoj poudarili, da oglas popolnoma trivializira proteste in nemire, ki zadnja leta vznikajo v ZDA. Posnetek je razburil tudi uporabnike družbenih omrežij, ki so poudarili, da oglas omalovažuje vse proteste v zadnjih letih - med drugim v Fergusonu, Misuriju in Baltimoru.

"Želeli smo ustvariti pozitivno sporočilo ter poudariti enotnost, mir in razumevanje," so v izjavi zapisali predstavniki podjetja. "Kot kaže, je javnost oglas razumela ravno nasprotno, kot smo želeli, zato se opravičujemo. Nismo želeli povzročati nikakršnih težav, zato bomo oglas odstranili." Podjetje se je ob tem opravičilo tudi Jennerjevi, ki pa incidenta za zdaj še ni želela komentirati.

Pepsi je v izjavi pojasnil, da je oglas ustvarila interna agencija Creators League Studio. Ob tem Charlie Hopper iz agencije Young & Laramore poudarja, da se tovrstni incidenti dogajajo ravno iz tega razloga - agenciji je manjkalo mnenje nekoga zunanjega. "To se zgodi, ko ne dobiš objektivnega mnenja klasične oglaševalske agencije, ki te na neki način pred tovrstnimi stvarmi zaščiti."

Buren odziv uporabnikov

"Če bi imel s seboj pepsi, me nikoli ne bi aretirali?" je na Twitterju zapisal znani aktivist DeRay McKesson in dodal, da je "oglas zanič". Oglas je bil objavljen na 49. obletnico od umora Martina Lutra Kinga Jr., zato je na družbenih omrežjih svoje mnenje izrazila tudi njegova hči Bernice King. "Ko bi oče le vedel, kakšno moč ima #Pepsi."

To pa ni bilo prvič, da je podjetju poskus dobrega oglasa popolnoma spodletel. Podobno se je zgodilo že leta 2013, ko jih je javnost obtožila, da so pokazali pretirano sprejemanje rasnih stereotipov ter nasilje nad ženskami označili kot popolnoma nepomembno. Komentator in pisatelj Dr. Boyce Watkins je takrat oglas opisal kot "najbolj rasističen v zgodovini".

Oglas s Kendall Jenner, ki se še vedno pojavlja na družbenih omrežjih, si lahko ogledate spodaj.

P. B.